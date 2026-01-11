Hansi Flick se deshace en elogios ante Raphinha tras victoria del Barcelona en Supercopa

El FC Barcelona volvió a levantar la Supercopa tras imponerse en un auténtico partidazo al Real Madrid, en una Final disputada en Arabia Saudita que dejó emociones, goles y figuras destacadas. El conjunto blaugrana mostró carácter y contundencia para quedarse con un nuevo título y reafirmar su buen momento competitivo.

El gran protagonista del encuentro fue Raphinha, quien fue elegido como el MVP del partido gracias a una actuación decisiva. El brasileño anotó dos goles que inclinaron la balanza a favor del Barcelona y se ganó los aplausos tanto de la afición como del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

Raphinha | AP

Tras el encuentro, el entrenador alemán no escatimó elogios hacia el futbolista de Porto Alegre, destacando especialmente su fortaleza mental. Flick subrayó la capacidad de reacción de Raphinha, quien supo sobreponerse a un error cometido en la primera mitad para convertirse en el motor ofensivo del equipo.

"Su mentalidad es increíble. Falló la primera oportunidad y, de inmediato, marcó el 1-0. Eso le dio confianza. En el césped pone muchísima intensidad", señaló Flick en conferencia de prensa, resaltando una de las virtudes más valoradas en su esquema de juego.

Raphinha | AP

La clave de Raphinha en el título del Barcelona

El técnico volvió a remarcar la importancia del brasileño dentro del funcionamiento colectivo del Barcelona. "Esto es lo que aporta Raphinha: intensidad, y la necesitamos", afirmó Flick, dejando en claro que el extremo se ha consolidado como una pieza fundamental en su proyecto deportivo.

¿La Supercopa es una motivación para lo que viene?

Para Flick, este título puede marcar un punto de inflexión en la temporada. El entrenador considera que ganar una final ante el Real Madrid fortalece el ánimo del plantel y sirve como impulso de cara a los grandes desafíos que se aproximan: LaLiga, Champions League y Copa del Rey.

Raphinha | AP

"Estamos de buen ánimo y con mucha confianza", aseguró el estratega alemán, convencido de que el rendimiento mostrado en la Supercopa puede trasladarse a las competencias restantes, donde el Barcelona buscará pelear en todos los frentes.

Además del título, Flick amplió su impresionante racha en finales, alcanzando ocho victorias consecutivas. Con el Barcelona ya suma tres triunfos ante el Real Madrid, mientras que los otros cinco los consiguió durante su etapa en el Bayern Múnich, consolidando su prestigio como un entrenador decisivo en partidos clave.

Victoria blaugrana | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.