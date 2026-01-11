Ronald Araujo motivó al Barcelona en su regreso a las canchas

Ronald Araújo volvió a tener actividad oficial con el Barcelona y fue clave para un nuevo campeonato. El defensor uruguayo regresó a una convocatoria tras 47 días fuera de las canchas y lo hizo en un Clásico ante el Real Madrid, correspondiente a la final de la Supercopa de España. El encuentro concluyó con el título para el conjunto blaugrana, con Araújo como protagonista en un momento simbólico al ser el encargado de levantar el trofeo.

El central no solo reapareció en una final, sino que ingresó al terreno al minuto 93, luego de la expulsión de Frenkie de Jong y con el marcador aún sin definirse por completo. Aunque su participación fue breve en términos de tiempo, representó su regreso a la competencia tras un periodo marcado por la pausa y la reflexión personal.

Regresó a las canchas | MEXSPORT

El regreso de Ronald Araújo tras más de un mes fuera

La última vez que Ronald Araújo había disputado un partido oficial con el Barcelona fue el 25 de noviembre. En esa ocasión, el defensor fue expulsado durante la derrota 4-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge, en un encuentro correspondiente a la Champions League. Tras ese episodio, el futbolista tomó la decisión de detener su actividad competitiva y solicitó un tiempo indefinido para atender su salud mental.

Durante esas semanas, Araújo se mantuvo alejado del foco mediático y de la dinámica habitual del equipo. Su regreso se dio directamente en una final y frente al máximo rival, un escenario poco común para un jugador que retomaba actividad tras una ausencia prolongada. La decisión de incluirlo en la convocatoria y darle minutos reflejó la confianza del cuerpo técnico y del vestuario en su proceso.

Al término del partido, cuando el árbitro decretó el final y el Barcelona confirmó la obtención del título, Ronald Araújo fue elegido para levantar la Supercopa de España. Este gesto fue interpretado como una señal interna del club hacia el jugador, en reconocimiento a su recorrido reciente y a su regreso al grupo en un momento clave de la temporada.

Levantó el trofeo | AP

El mensaje de Araújo

Más allá de su ingreso en el tramo final del encuentro, el papel de Ronald Araújo también tuvo relevancia fuera del campo. Así lo dio a conocer Pedri, quien se refirió a la influencia del defensor antes del inicio del partido. De acuerdo con el mediocampista, el uruguayo tuvo una intervención directa en la motivación del equipo previo a saltar al terreno de juego.

Según las palabras de Pedri, Araújo expresó un mensaje que tuvo impacto en el vestuario. El joven volante señaló que el sudamericano "Nos aporta mucho. El speech que ha dado antes de salir al campo nos ha emocionado y hemos salido a morder". Esta declaración dejó en evidencia el rol del defensor en la preparación anímica del equipo para afrontar la final ante el Real Madrid.

Ahora, el Barcelona se alista para enfrentar de nueva cuenta la liga local en la que tiene ventaja sobre el Real Madrid y se acerca a un nuevo título. Además, en el horizonte también están nuevos duelos de Champions League donde necesitan llevarse los triunfos.