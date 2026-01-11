Xabi Alonso menosprecia a la Supercopa de España tras derrota: “Es la menos importante”

El Real Madrid nuevamente no pudo en la Final de la Supercopa de España y terminó por sucumbir ante el Barcelona gracias a un doblete de Raphinha y uno más de Robert Lewandowski para salir con el triunfo de 3-2 de Arabia Saudita.

Los catalanes se consolidaron con su primer trofeo del año; sin embargo, uno de los que se llevó los reflectores fue Xabi Alonso quien dejó sus declaraciones haciendo menos el certamen disputado tras la derrota de los Merengues: “era la competición menos importante”.

Xabi Alonso l AP

¿Qué dijo Xabi Alonso?

El DT del Real Madrid no ocultó su dolor sobre la derrota ante el acérrimo rival: “Duele caer de cualquier manera. Ha estado competido y con momentos para los dos equipos. Se te queda un sabor extraño... y con ocasiones muy claras al final.”

"Ha pasado mucho en los últimos 15 minutos... Estábamos controlando bien, teníamos claras ocasiones, y a pesar de colocarnos 1-0 en contra, el equipo compitió. La segunda parte fue muy ajustada, tuvieron fortuna y nosotros empujamos hasta el final", resaltó sobre el trámite del juego.

Finalmente, valoró el juego hecho por Vinicius: “"Hizo un gol extraordinario, también trabajó mucho y ayudó al equipo, que lo ha dado todo hasta el final. Hay que pasar página lo antes posible... era la competición menos importante y hay que mirar hacia adelante. Recuperar futbolistas y mirar hacia los objetivos".

Real Madrid l AP

Triunfo Blaugrana

La presión y posesión blaugrana se vio capitalizada en el minuto 36, luego de fallar en la jugada anterior, Raphinha pondría un disparo cruzado a Thibaut Courtois y colgando el 1-0. Real Madrid logró empatar el encuentro gracias a una extraordinaria jugada individual de Vinicius. Desafortunadamente para los blancos, el Barca volvió a descontar solo tres minutos después con un gol de Lewandowski.

En el descuento, gracias a un tiro de esquina el Madrid volvió a conseguir llegar a la portería blaugrana, pues un tiro de esquina terminó en gol gracias a un agónico remate de Gonzalo García para cerrar la primera mitad.

Tras 25 minutos del segundo tiempo, el Barsa volvió a ponerse adelante en el marcador tras un disparo de pierna derecha por parte de Raphinha y que fue desviado por Asencio para vencer al guardameta belga y marcando el doblete del brasileño.

Barcelona l AP



