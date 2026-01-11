Cristiano Ronaldo y su nueva multimillonaria mansión edificada en Portugal

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia fuera de las canchas tras darse a conocer detalles de su nueva y espectacular mansión ubicada en Cascais, una exclusiva región costera cercana a Lisboa, en Portugal. El inmueble, considerado uno de los más lujosos del país, refleja el estilo de vida del astro portugués y su fuerte vínculo con su lugar de origen.

La propiedad, cuya construcción se extendió a lo largo de casi tres años, tuvo un costo aproximado de 35 millones de euros. Se trata de una residencia diseñada a la medida del futbolista, en la que se combinan modernidad, privacidad y comodidades de primer nivel, pensadas para el descanso y la vida familiar.

Entre los principales atractivos de la mansión destaca una piscina abierta de grandes dimensiones, integrada al entorno natural de la zona. Además, cuenta con otra piscina de cristal al aire libre, una de las joyas arquitectónicas del inmueble, que se ha convertido en uno de los elementos más comentados por su diseño innovador y exclusivo.

El interior de la casa no se queda atrás. Espacios amplios, acabados de lujo y tecnología de última generación forman parte de una residencia que fue planeada hasta el más mínimo detalle. Cada área busca ofrecer confort total, manteniendo un estilo sobrio y elegante, acorde a la imagen de Cristiano Ronaldo.

Uno de los aspectos más llamativos es el garage subterráneo, diseñado para albergar la colección de automóviles de alta gama del jugador. Este espacio cuenta con accesos privados y sistemas de seguridad avanzados, garantizando discreción y protección para algunos de los vehículos más exclusivos del mercado.

La ubicación en Cascais no es casualidad. Se trata de una de las zonas más prestigiosas de Portugal, conocida por su tranquilidad, cercanía al mar y altos estándares de vida. Para Cristiano, representa un refugio ideal lejos del foco mediático constante, sin alejarse de Lisboa y de sus raíces.

La mansión también simboliza una etapa de estabilidad y planificación a largo plazo en la vida del futbolista. Más allá de su carrera deportiva, Ronaldo ha invertido en bienes raíces como parte de su estrategia patrimonial, consolidándose como una de las figuras más influyentes y exitosas del deporte mundial.

Con esta residencia, Cristiano Ronaldo suma un nuevo capítulo a su historial de propiedades de lujo. Una mansión que no solo destaca por su valor económico, sino por el nivel de exclusividad y detalle, reafirmando el estatus del portugués como una de las grandes estrellas globales dentro y fuera del futbol.