¡Oficial! Chivas anuncia renovación de su máxima figura

Con paso fuerte rumbo al Clausura 2026. Chivas quiere reponerse tras su eliminación en la Liguilla del torneo pasado. Ante esto, el equipo decidió retener a su máxima figura renovándola por dos años más. El equipo anunció el acuerdo a través de sus redes sociales.

El Rebaño Sagrado sorprendió la campaña pasada al colarse hasta las Semifinales tras terminar quinto en la clasificatoria. En la Liguilla logró eliminar a Toluca, pero en en el Final Four no pudo sobreponerse ante América cayendo 4-0 en el Global.

A pesar de la eliminación Chivas llega al Clausura 2026 con ilusión, y tras fichar a Cristina Ferral, el cuadro rojiblanco continua con sus movimientos esta vez con la renovación por dos años más de Alicia Cervantes, su capitana y máxima goleadora.

Chivas confirmó su permanencia

A pesar de sus 31 años, la futbolista mexicana sigue siendo la gran referencia del equipo. La temporada pasada disputó los 20 partidos del equipo, marcando 14 goles. Aunque esta es su marca más baja de goles en los últimos seis años, la delantera es la máxima referente y la razón por la cual lograron acceder hasta las Semis.

"A la historia de Alicia Cervantes y Chivas Femenil le quedan aún muchos capítulos más por escribirse. Con mucha alegría, el Club Deportivo Guadalajara informa que ‘Licha’ renovó su contrato con el Rebaño Sagrado, por lo que la máxima goleadora histórica de las Rojiblancas seguirá ligada al equipo de sus amores hasta el 2028", comentó el equipo en su comunicado

Su camino con el Rebaño Sagrado ha estado marcado por el éxito. Tras llegar en el Apertura 2020, la mexicana logró consagrarse campeona de Liga en el CL22 y Campeón de Campeones AP21-CL22, además acumula 156 goles con el conjunto rojiblanco siendo la máxima goleadora del equipo.

Ahora de la mano de Alicia Cervantes, el equipo tapatío buscará llegar a su 12va Liguilla consecutiva y esta vez si poder alcanzar la Final en busca de su tercer título en el futbol mexicano.