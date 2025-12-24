Chivas 'roba' fichaje al América y firma a estrella de Tigres

El mercado de fichajes de la Liga MX Femenil está que arde. Tras seis años y medio de éxitos constantes con las "Amazonas", Cristina Ferral se prepara para cerrar su ciclo con Tigres y emprender una nueva aventura.

Aunque el Club América había mostrado un interés serio en hacerse con los servicios de la zaguera, todo indica que el destino final de la "Emperatriz" será jugadora de Chivas.

Un duelo en los escritorios: Chivas vs. América

El interés de las Águilas por reforzar su zona baja con la experiencia de Ferral no era un secreto. Sin embargo, en una operación relámpago, la directiva de Chivas Femenil logró tomar la delantera en las negociaciones.

Según reportes recientes, las pláticas entre la directiva tapatía y el entorno de la jugadora están sumamente avanzadas. Lo único que separaría a Ferral de vestir la camiseta rojiblanca es la firma oficial de los contratos, un movimiento que representa un golpe de autoridad por parte de Chivas frente a su máximo rival deportivo.

El fin de una era en Tigres

Cristina Ferral se despide de la Sultana del Norte como una de las futbolistas más laureadas de la institución. Durante su estancia en Tigres, se consolidó como una pieza inamovible en la defensa, sumando múltiples títulos de liga y convirtiéndose en un referente de la época dorada de "Las Amazonas".

Se espera que en los próximos días se haga el anuncio oficial, una vez que se concluyan los trámites administrativos de su traspaso.