Iñaki Williams arremete por jugar en Arabia Saudita la Supercopa de España: “Es una mie…”

El 2026 está por comenzar y para Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Madrid el año empezará disputando una edición más de la Supercopa de España en Arabia Saudita, situación que sigue generando críticas y ahora Iñaki Williams no se guardó nada.

Iñaki Williams l AthleticClub

Previo al duelo entre Athletic Club y el Barcelona una de las voces protagonistas, ante los medios de comunicación, fue la de Iñaki Williams quien resaltó las críticas por jugar el torneo en el Medio Oriente en los próximos días.

“Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mie…, hablando mal. Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados”, lanzó el jugador rojiblanco.

No le gusta jugar en Arabia Saudita l AthleticClub

¿Con afición visitante estará el Athletic Club?

Williams resaltó que este torneo será como jugar con afición visitante: “Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y, si fuese aquí, sabemos todos los ‘athleticzales’ que nos acompañarían.”

“El tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club siempre e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa“, terminó por catapultar el español con ascendencia ghanesa.

Athletic Club l AthleticClub

¿Por qué se juega en Arabia Saudita?

La Real Federación Española de Futbol (RFEF), presidida por Luis Rubiales, decidió sacar la Supercopa de España para inclinarse por un nuevo formato de final four, donde el objetivo principal es ganar nuevos ingresos.

Además de hacerla más atractiva y motivar a los aficionados de todo el mundo a vivir en primera persona un partido con los mejores equipos de la liga española. La decisión fue tomada en 2020 y aunque fue un tema bastante polémico, por parte de los fans españoles, pues no podrían ver el partidos de sus ídolos en su propio país; Arabia Saudita mostró la mejor propuesta económica para albergar la competencia.

Sin embargo, en 2021 por motivos de la pandemia por Covid-19, se celebró en Sevilla, España, siendo este año en la que no se llevó a cabo en el Medio Oriente, pero desde entonces se ha jugado en Arabia Saudita.

