¿De la Serie A a LaLiga? Vinculan nuevamente a Vlahovic con Barcelona

El próximo fin de semana se reanudará la actividad de la Temporada 2025-26 de LaLiga y Barcelona buscará mantener la ventaja sobre Real Madrid en el liderato. Sin embargo, fuera de la cancha no todo es alegría para el conjunto culé.

Las investigaciones contra su presidente, Joan Laporta, generan un ambiente de tensión en el entorno blaugrana. Sobre todo porque, a pesar de los problemas del dirigente, el equipo sigue con la planificación de la plantilla.

En ese contexto, Dusan Vlahovic nuevamente surge como un nombre en carpeta para el Barça. Lo anterior, principalmente, porque todavía no está definido el futuro de Robert Lewandowski.

No es la primera vez que vinculan a Vlahovic con Barcelona | AP

¿Hola Vlahovic, adiós Lewandowksi?

Desde verano, el medio italiano Tuttosport reportó que Deco y Darko Ristic, agente del futbolista, se pusieron en contacto aunque en ese momento no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, con el contrato del serbio por finalizar, en junio de 2026, la opción se abre nuevamente.

Ahora fue el diario Marca el que vinculó al delantero con Barcelona, ya que la renovación de Vlahovic con Juventus está parada. De hecho, en noviembre de este año, Damien Comolli, nuevo director general de la Vecchia Signora, aseguró que lo hablarían con el jugador hasta el final de la temporada.

El principal problema con Vlahovic es que fue operado a inicios de esta semana por una lesión "de alto grado" en la unión músculo tendinosa del aductor largo izquierdo. Según la prensa italiana, su regreso está previsto para marzo.

El atacante serbio no ha despuntado con Juventus | AP

A lo anterior se suma que el serbio tiene uno de los sueldos más altos del plantel blanquinegro, por encima de 12 millones de euros al año, según medios locales, y la Juve pagó a la Fiorentina alrededor de 80 millones. Pero la inversión no se ha visto reflejada en resultados y el jugador tiene seis goles y dos asistencias en 17 juegos.

Los delanteros de Barcelona

A pesar de sus números poco alentadores, parece que Vlahovic sigue entre las opciones consideradas por el Barça. De momento, Ferran Torres se ha afianzado como titular mientras que Lewandowski, cuyo contrato también termina en junio de 2026, ha sido más irregular y su futuro está en el aire.

Además de Vlahovic, Harry Kane (32 años) o Karl Etta Eyong (22 años) también son nombres que han sonado como posibles refuerzos para el club culé. Por ahora, el equipo de Hansi Flick está enfocado en su partido contra Espanyol el próximo sábado 2 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).