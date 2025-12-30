Hermana de Jana Gutiérrez vuelve a la Liga MX Femenil

Jaidy Gutiérrez, hermana de Jana Gutiérrez, regresa a la Liga MX Femenil, tras estar cuatro años fuera del futbol profesional. La portera había tenido como último equipo al América desde el 2021 y ahora el Puebla ha hecho oficial su fichaje.
A través de redes sociales el conjunto de ‘La Franja’ le dio la bienvenida de cara al Clausura 2026, la guardameta estará uniéndose a Fátima Rosales, Abigail López, Karime Martínez y Marlyn Campa, esta última procedente del Peluche Caligari de la Queens League.
¿Cómo fue su paso con el América?
La guardameta salió de las Águilas, equipo del que formaba parte desde 2017 y en total jugó 36 partidos tras dejar Coapa en 2021 para emigrar al futbol de los Estados Unidos con el equipo colegial de Alabama dejando atrás a la Liga MX Femenil.
Jaidy Gutiérrez hizo su debut en la Liga MX Femenil con apenas 15 años de edad, en el juego contra Pachuca correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2017. La arquera, originaria de la Ciudad de México, sumó sus primeros minutos bajo la portería de las azulcremas debido a que Cecilia Santiago se encontraba concentrada con la Selección.
"Cecilia está con la Selección en China y es en apoyo a la Selección. Me inclino por ella (Jaidy) para que juegue y es un talento nuevo que se busca desarrollar y la vamos a apoyar para que tenga buen debut ante el rival más complicado del grupo”, destacó en su momento Leonardo Cuellar.
“Confiamos en el trabajo y más en un escenario como el Estadio Azteca", terminó por catapultar el entonces entrenador de las Águilas del América cuando la Liga empezaba a dar sus primeros pasos de formación.
¿Hubo pleito entre Jaydi Gutiérrez y Natalia Acuña?
Cabe mencionar, que antes de su salida en redes sociales se ventiló un supuesto roce entre Jaydi Gutiérrez y Natalia Acuña, ante eso Leonardo Cuellar expresó: “"Yo hablé con ella ayer (Jaidy) y no salió nada de esto al respecto. No estoy enterado porque no tengo redes sociales, pero lo veré con ella en el entrenamiento.”
"Yo no vengo a ser tu maestra, yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí, no vengo a estar comparando contigo! Mi trabajo habla #notesubasaesanubeimaginariaN", explicó Jaydi tras el incidente que destapó TUDN.