Hermana de Jana Gutiérrez vuelve a la Liga MX Femenil

Jaidy Gutiérrez, hermana de Jana Gutiérrez, regresa a la Liga MX Femenil, tras estar cuatro años fuera del futbol profesional. La portera había tenido como último equipo al América desde el 2021 y ahora el Puebla ha hecho oficial su fichaje.

A través de redes sociales el conjunto de ‘La Franja’ le dio la bienvenida de cara al Clausura 2026, la guardameta estará uniéndose a Fátima Rosales, Abigail López, Karime Martínez y Marlyn Campa, esta última procedente del Peluche Caligari de la Queens League.

Jaidy Gutiérrez l IMAGO7

¿Cómo fue su paso con el América?

La guardameta salió de las Águilas, equipo del que formaba parte desde 2017 y en total jugó 36 partidos tras dejar Coapa en 2021 para emigrar al futbol de los Estados Unidos con el equipo colegial de Alabama dejando atrás a la Liga MX Femenil.

Jaidy Gutiérrez hizo su debut en la Liga MX Femenil con apenas 15 años de edad, en el juego contra Pachuca correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2017. La arquera, originaria de la Ciudad de México, sumó sus primeros minutos bajo la portería de las azulcremas debido a que Cecilia Santiago se encontraba concentrada con la Selección.

"Cecilia está con la Selección en China y es en apoyo a la Selección. Me inclino por ella (Jaidy) para que juegue y es un talento nuevo que se busca desarrollar y la vamos a apoyar para que tenga buen debut ante el rival más complicado del grupo”, destacó en su momento Leonardo Cuellar.

“Confiamos en el trabajo y más en un escenario como el Estadio Azteca", terminó por catapultar el entonces entrenador de las Águilas del América cuando la Liga empezaba a dar sus primeros pasos de formación.

América Femenil l IMAGO7

¿Hubo pleito entre Jaydi Gutiérrez y Natalia Acuña?

Cabe mencionar, que antes de su salida en redes sociales se ventiló un supuesto roce entre Jaydi Gutiérrez y Natalia Acuña, ante eso Leonardo Cuellar expresó: “"Yo hablé con ella ayer (Jaidy) y no salió nada de esto al respecto. No estoy enterado porque no tengo redes sociales, pero lo veré con ella en el entrenamiento.”

"Yo no vengo a ser tu maestra, yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí, no vengo a estar comparando contigo! Mi trabajo habla #notesubasaesanubeimaginariaN", explicó Jaydi tras el incidente que destapó TUDN.

Gutiérrez l IMAGO7



