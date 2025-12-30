Julian Araujo busca salir de la Premier League y está en el radar de un histórico de Europa

Con seis meses de cara al inicio de la Copa Mundial Norteamérica 2026, varios jugadores tienen la urgencia por sumar minutos de juego y así ser considerados para representar a sus países. La Selección Mexicana no es la excepción y Julián Araujo analiza opciones para tener más ritmo de juego.

El defenda lateral ha perdido protagonismo en su club y por ende en el equipo dirigido por Javier Aguirre. Previo a su lesión, Rodrigo Huescas ya le había ganado la lateral por derecha y tras la baja del zaguero de Copenhague, Israel Reyes y Jorge Sánchez son las opciones que prefiere el 'Vasco'.

Por ello, Araujo busca salir de Bournemouth en la Premier League, donde no ha sumado un solo minuto en la actual temporada. De hecho, solo ha tenido actividad en la Copa de la Liga Inglesa, cuando The Cherries enfrentaron a Brentford. En dicho partido, en agosto de 2025, Araujo fue titular pero lo expulsaron en los minutos finales.

Julian Araujo con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT

¿Qué equipo busca a Araujo en Europa?

Con esa falta de actividad, las probabilidades de Araujo de ser considerado para la Copa Mundial 2026 se reducen. Por ello, está abierto a una nueva oferta, misma que puede llegar desde Escocia. De acuerdo con el diario The Sun, Celtic Glasgow está interesado en mexicano de 24 años, ya que buscan reforzar la parte baja.

The Bhoys actualmente están en la segunda posición de la Liga, a tres puntos del líder Hearts, pero con un partido menos. Además, se encuentra en la Europa League, aunque por ahora está en el puesto 24 y con riesgo de quedar fuera de los Playoffs, por ello buscarían el aporte de Araujo en la parte baja.

Araujo en entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

De acuerdo con The Sun, Celtic analiza la opción de que Araujo llegue en préstamo. Los Hoops perdieron a Cameron Carter-Vickers por lesión por el resto de la temporada, y Alistair Johnston no regresará hasta abril, por lo que necesitan una opción viable y a Araujo le convendría para sumar los minutos que no tiene con Bournemouth.

Araujo busca consolidarse en Europa

En caso de concretarse el traspaso, Celtic será el tercer equipo de Julian en el Viejo Continente. El defensa llegó a Barcelona procedente de LA Galaxy, pero nunca jugó con los blaugranas y estuvo cedido con Las Palmas antes de su fichaje con The Cherries, que pagaron diez millones de euros por él. Sin embargo, una lesión le quitó ritmo tras su primera temporada en Inglaterra y ahora busca recuperarse.