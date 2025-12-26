Javier Aguirre, dentro de los 10 mejores entrenadores de 2025

El proceso de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana alcanzó un punto de validación fundamental durante el ciclo de 2025. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) reconoció la labor del técnico nacional al incluirlo en la lista de los diez mejores estrategas de selecciones del planeta.

¿Cuáles son los méritos de Javier Aguirre?

La gestión del "Vasco" devolvió la estabilidad a un vestidor que atravesó momentos de incertidumbre en etapas anteriores. Su capacidad para gestionar grupos y su experiencia en escenarios de alta presión fueron factores determinantes para alcanzar este reconocimiento global. Aguirre comparte este listado con figuras de la talla de Luis de la Fuente, Lionel Scaloni y Roberto Martínez, lo que resalta la magnitud de su impacto en el último año natural.

El estratega mexicano enfocó sus esfuerzos en la construcción de un plantel competitivo de cara al Mundial de 2026. La obtención de la Copa Oro no solo sumó un trofeo a las vitrinas de la federación, sino que también otorgó el crédito necesario para trabajar con tranquilidad.

Dentro de este panorama, el futbol mexicano respira con alivio al observar a su líder técnico entre la élite mundial. La presencia de Aguirre en el ranking de la IFFHS funciona como un mensaje de autoridad frente a los rivales directos de la zona.

Javier Aguirre sabe que la etiqueta de anfitrión para el 2026 conlleva una responsabilidad extra ante la afición y los medios de comunicación. El objetivo principal es superar la barrera de los Octavos de Final y firmar la mejor actuación histórica del país en una Copa del Mundo.

La relación del entrenador con sus jugadores fue una pieza clave para este ascenso en las clasificaciones internacionales. El grupo muestra una cohesión que permite soñar con resultados importantes en el corto plazo.

La trayectoria y experiencia de Aguirre

México compartirá el escenario principal con Estados Unidos y Canadá, pero la figura de Aguirre destaca como el referente más experimentado de los tres banquillos anfitriones. Su trayectoria en ligas europeas y su participación en mundiales previos le otorgan una ventaja competitiva única.

Con el respaldo de los números y el trofeo de la Copa Oro bajo el brazo, el seleccionador nacional espera tener la mesa puesta para hacer historia, con una generación que ha causado dudas entre la afición.

