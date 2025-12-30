Nuevos aranceles en México: autos, electrodomésticos y juguetes pagarían más

A partir del 1 de enero de 2026, México cambiará las reglas del juego en materia comercial. La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto que reforma más de 1,400 fracciones arancelarias, afectando a productos que vienen de países sin acuerdos comerciales con nuestro país.

La idea no es castigar, sino proteger empleos y reindustrializar. Según la dependencia, esta medida busca “salvaguardar cerca de 350 mil empleos en el país en sectores sensibles como calzado, textiles, vestido, acero y automotriz”, además de “contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”.

La Secretaría de Economía anunció los nuevos aranceles a otros países / FREEPIK

No se trata de un asunto menor. Los nuevos aranceles impactarán a productos provenientes de China, India, Corea del Sur, Brasil y Rusia, países con los que México no tiene un Tratado de Libre Comercio vigente.

Autos, estufas y juguetes: ¿qué pagará más arancel?

El decreto abarca sectores que van desde lo cotidiano hasta lo industrial. En la lista están autopartes, autos ligeros, textiles, muebles, aluminio, cosméticos, juguetes (incluidos los que parecen armas o lanzan agua), papel, cartón, electrodomésticos, lavadoras, hornos y hasta chapas de puertas.

Varios productos de la vida cotidiana subirían de precio / FREEPIK

“Esta modificación de aranceles constituye una medida comercial y económica que busca beneficiar al pueblo de México, por lo que no está dirigida a ningún país en particular”, aclara el documento.

Para los autos que lleguen de los países señalados, el arancel pasará de 20% a un 50%. Lo mismo aplicará para autopartes, lo cual podría cambiar el costo final de los vehículos que consumimos.

La medida del gobierno es para salvar miles de empleos en México / FREEPIK

Productos y sectores afectados:

Automotriz

Textil

Vestido

Plástico

Siderúrgico

Electrodomésticos

Aluminio

Juguetes

Muebles

Calzado

Marroquinería

Papel y cartón

Motocicletas

Remolques

Vidrio

Esta medida también busca beneficiar lo Hecho en México / FREEPIK

¿Y esto en qué nos beneficia?

La medida está alineada con el Plan México, una estrategia para aumentar el contenido nacional en las cadenas productivas. El objetivo es que más insumos se fabriquen en el país y que las industrias locales se fortalezcan:

Subir el contenido nacional al 15%

Reemplazar insumos importados

Aumentar inversión al 28% del PIB

Crear 1.5 millones de empleos

Promover el programa “Hecho en México”

Los países con los que no tiene tratado México pagarán más en sus importaciones / FREEPIK

Checa si a tu empresa le pega

El decreto no es exclusivo para grandes industrias. Abarca también sectores de pequeñas y medianas empresas. Por eso, los especialistas recomiendan revisar el listado anexo al decreto, para identificar productos específicos y prevenir afectaciones en la cadena de suministro.

“La Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor, con la finalidad de garantizar el abasto de insumos en México”.

Es decir, aún habrá forma de entrar… pero con permiso especial.