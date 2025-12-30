Los mejores momentos de la lucha libre en 2025

El 2025 sin duda estuvo lleno de momentos muy importantes para la lucha libre, aunque hay muchos fanáticos que han referido a este año, al menos para WWE, como un bajón importante en cuanto a la calidad de las historias; sin embargo, otras empresas han levantado la mano como protagonistas del contenido para los seguidores del wrestling.

Algunos de los momentos más importantes en la historia del deporte espectáculo ocurrieron este año, por lo que este recuento no podría faltar antes de concluir 365 días llenos de emoción, drama, y mucha lucha libre.

Penta hizo su debut en WWE | Google

El comienzo de una nueva era

Apenas el 6 de enero de 2025, WWE transmitió su primera edición de Monday Night Raw a través de Netflix, terminando con décadas de transmisiones en cadenas televisivas en Estados Unidos, convirtiendo a su marca roja como exclusiva de la plataforma de streaming; con la llegada a Netflix, también se puede hablar del tan ansiado debut de Penta el 13 de enero.

En febrero, y con la incomodidad presente de muchos de los fanáticos, el primero de mes se llevó a cabo Royal Rumble, con Jey Uso como el ganador de la edición masculina, eliminando nada más y nada menos que a John Cena en su gira de retiro. Hablando del GOAT, en marzo se dio uno de los momentos más esperados, pero impactantes en la historia, ya que Cena por fin hizo su turn heel atacando a Cody Rhodes y uniéndose a The Rock en Elimination Chamber.

El momento más polémico del año | wwe.com

Indudablemente, abril es un mes para recordar, pues aunque para muchos fue una de las peores luchas del año, John Cena desempató con Ric Flair venciendo a Cody Rhodes en WrestleMania 41, convirtiéndose en el primer luchador en ganar 17 campeonatos mundiales. También en abril, específicamente en el día 19, WWE anunció la compra de AAA, empresa mexicana.

Segunda mitad del año

El 7 de junio se llevó a cabo la primera edición de Worlds Collide, el primer evento que mostró la mancuerna de WWE y AAA trabajando juntos después de hacer pública la alianza; en dicho evento, se dio una de las mejores luchas del año: Chad Gable vs El Hijo del Vikingo. Ese mismo mes se llevó a cabo AEW Grand Slam México, con la visita de luchadores de élite en Estados Unidos a la Arena México.

El, 12 de julio, Hangman Adam Page se convirtió en campeón de AEW al vencer a Jon Moxley en una Texas Death Match; el 3 de agosto, John Cena no pudo seguir con su reinado titular número 17 al perder con Cody Rhodes en una lucha callejera. Septiembre de 2025 será recordado como el mes en el que ocurrió lo imposible al ver por fin reunidos en un ring de WWE a AJ Lee y a CM Punk, quienes en algún momento habían prometido nunca volver.

Místico utilizó nuevamente la canción 'Me Muero' de la quinta estación | Captura de pantalla

El sábado 13 de diciembre se dio uno de los momentos más importantes en la historia de la lucha libre, John Cena se retiró como luchador en Saturday Night's Main Event con Gunther como su último rival.