Último Hoy No Circula del 2025: estos autos descansan este 31 de diciembre

Si planeas usar tu auto este 31 de diciembre de 2025, es importante que revises las reglas del Hoy No Circula, pues la medida estará vigente con sus restricciones habituales durante el día y parte de la noche para reducir emisiones contaminantes antes de Año Nuevo.
¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?
Este miércoles 31 de diciembre la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.
¿Qué vehículos SÍ circulan?
Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.
El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?
En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco