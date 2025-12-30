Último Hoy No Circula del 2025: estos autos descansan este 31 de diciembre

El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

Último Hoy No Circula del 2025: estos autos descansan este 31 de diciembre
Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo. | iStock
Laura Reyes Medrano
30 de Diciembre de 2025

Si planeas usar tu auto este 31 de diciembre de 2025, es importante que revises las reglas del Hoy No Circula, pues la medida estará vigente con sus restricciones habituales durante el día y parte de la noche para reducir emisiones contaminantes antes de Año Nuevo. 

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este miércoles 31 de diciembre la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial
Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿Qué vehículos SÍ circulan?

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial
Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial
Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
El horario del no circula es de las 05:00 a las 22:00 horas / FB: @orientadorvial
El horario del no circula es de las 05:00 a las 22:00 horas / FB: @orientadorvial

TE PUEDE INTERESAR

La vía férrea que conduce a Machu Picchu, en Perú.

Contra | 30/12/2025

VIDEO / Ahora dos trenes turísticos chocan de frente: hay un muerto y más de 30 heridos
Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate 2026 en CDMX: todo lo que debes saberExpo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate 2026 en CDMX: todo lo que debes saber

Contra | 30/12/2025

Empieza el 2026 con sabor: llega la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate a CDMX
Año Nuevo 2026 en CDMX: fecha, horario y lineup de la fiesta electrónica más grande del mundo

Contra | 30/12/2025

Año Nuevo 2026 en CDMX: fecha, horario y lineup de la fiesta electrónica más grande del mundo
Te recomendamos
Empieza el 2026 con sabor: llega la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate a CDMX
Hoy No Circula

LO ÚLTIMO