Empieza el 2026 con sabor: llega la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate a CDMX

Tras las festividades de fin de año, la Ciudad de México se prepara para uno de los eventos gastronómicos más esperados del inicio de 2026: la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate, una feria dedicada a uno de los panes más emblemáticos de la temporada invernal. El encuentro es ideal para probar, comprar y acompañar la rosca con chocolate artesanal en un ambiente familiar y gratuito.
Fecha, sede y horario del evento
La Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate se instalará en la explanada de la alcaldía Tláhuac, entre la Avenida Tláhuac y la calle Nicolás Bravo, en la colonia La Asunción de la Ciudad de México.
Fechas: del viernes 2 de enero al miércoles 7 de enero de 2026
Horario: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Acceso: gratuito para todo el público
En este espacio no se contemplan shows artísticos como música o danza; el foco principal es la venta y degustación de roscas de reyes tradicionales y creativas acompañadas de bebidas calientes.
Qué encontrarás en la expo
En la exposición, los visitantes podrán encontrar distintas versiones de la rosca de reyes, desde las clásicas hasta propuestas innovadoras con ingredientes especiales, ideales para todos los gustos.
Destacados del evento:
Variedad de roscas tradicionales y creativas
Chocolate artesanal preparado con leche o agua
Stands para consumir en el lugar o llevar a casa
La combinación de la rosca de reyes con sorbito de chocolate caliente se ha convertido en un complemento perfecto para los primeros días del año, especialmente ante las temperaturas frescas que caracterizan esta temporada.
Una tradición en la CDMX
La rosca de reyes es una de las costumbres más arraigadas en México durante las celebraciones del Día de Reyes, donde las familias se reúnen para partir el pan circular que simboliza amor y unión. La forma de la rosca representa un ciclo sin principio ni fin, mientras que las frutas secas en su superficie evocan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.
Además, esta época es ideal para explorar diferentes estilos de rosca —desde las clásicas hasta las más innovadoras— y acompañarlas con chocolate caliente o café para combatir el frío y celebrar con sabor.