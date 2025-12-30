Empieza el 2026 con sabor: llega la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate a CDMX

La tradicional Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate regresa a la Ciudad de México con acceso gratuito, múltiples recetas de rosca y bebidas calientes para disfrutar en familia

Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate 2026 en CDMX: todo lo que debes saberExpo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate 2026 en CDMX: todo lo que debes saber
Una taza de chocolate caliente y un trozo de rosca: tradición y sabor para 2026. | iStock
Laura Reyes Medrano
30 de Diciembre de 2025

Tras las festividades de fin de año, la Ciudad de México se prepara para uno de los eventos gastronómicos más esperados del inicio de 2026: la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate, una feria dedicada a uno de los panes más emblemáticos de la temporada invernal. El encuentro es ideal para probar, comprar y acompañar la rosca con chocolate artesanal en un ambiente familiar y gratuito.

La Expo Rosca de Reyes 2026 llega a la CDMX para celebrar una de las tradiciones más queridas del año. / iStock
La Expo Rosca de Reyes 2026 llega a la CDMX para celebrar una de las tradiciones más queridas del año. / iStock

Fecha, sede y horario del evento

La Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate se instalará en la explanada de la alcaldía Tláhuac, entre la Avenida Tláhuac y la calle Nicolás Bravo, en la colonia La Asunción de la Ciudad de México.

Fechas: del viernes 2 de enero al miércoles 7 de enero de 2026
Horario: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Acceso: gratuito para todo el público

Un sorbito de chocolate caliente es la mejor compañía para la tradicional rosca de reyes. / iStock
Un sorbito de chocolate caliente es la mejor compañía para la tradicional rosca de reyes. / iStock

En este espacio no se contemplan shows artísticos como música o danza; el foco principal es la venta y degustación de roscas de reyes tradicionales y creativas acompañadas de bebidas calientes.

Qué encontrarás en la expo

En la exposición, los visitantes podrán encontrar distintas versiones de la rosca de reyes, desde las clásicas hasta propuestas innovadoras con ingredientes especiales, ideales para todos los gustos.

Destacados del evento:

  • Variedad de roscas tradicionales y creativas

  • Chocolate artesanal preparado con leche o agua

  • Stands para consumir en el lugar o llevar a casa

La combinación de la rosca de reyes con sorbito de chocolate caliente se ha convertido en un complemento perfecto para los primeros días del año, especialmente ante las temperaturas frescas que caracterizan esta temporada.

Un evento familiar que combina sabor, tradición y convivencia. / iStock
Un evento familiar que combina sabor, tradición y convivencia. / iStock

Una tradición en la CDMX

La rosca de reyes es una de las costumbres más arraigadas en México durante las celebraciones del Día de Reyes, donde las familias se reúnen para partir el pan circular que simboliza amor y unión. La forma de la rosca representa un ciclo sin principio ni fin, mientras que las frutas secas en su superficie evocan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.

Además, esta época es ideal para explorar diferentes estilos de rosca —desde las clásicas hasta las más innovadoras— y acompañarlas con chocolate caliente o café para combatir el frío y celebrar con sabor.

La rosca de reyes, el pan que une a miles de familias cada inicio de año. / iStock
La rosca de reyes, el pan que une a miles de familias cada inicio de año. / iStock

TE PUEDE INTERESAR

Año Nuevo 2026 en CDMX: fecha, horario y lineup de la fiesta electrónica más grande del mundo

Contra | 30/12/2025

Año Nuevo 2026 en CDMX: fecha, horario y lineup de la fiesta electrónica más grande del mundo
Un grupo armado interceptó al empresario de la Central de Abastos.

Contra | 30/12/2025

VIDEOS: ¿Qué hay detrás del asesinato de Alberto Prieto? Las rifas colombianas ilegales bajo la lupa
Las mejores frases de Fin de Año para enviar por WhatsAppel 31 de diciembre

Contra | 30/12/2025

Las mejores frases de Fin de Año para enviar por WhatsApp el 31 de diciembre
Te recomendamos
Año Nuevo 2026 en CDMX: fecha, horario y lineup de la fiesta electrónica más grande del mundo
Ciudad de México

LO ÚLTIMO