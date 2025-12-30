Año Nuevo 2026 en CDMX: fecha, horario y lineup de la fiesta electrónica más grande del mundo

La fiesta electrónica más grande del mundo llega a la Ciudad de México este 31 de diciembre de 2025, cuando la emblemática Avenida Paseo de la Reforma se transforme en una inmensa pista de baile al aire libre con un lineup de artistas nacionales e internacionales que animarán a miles de asistentes hasta las primeras horas del 1° de enero de 2026.

Miles de personas se reunirán en Reforma para despedir el año con música electrónica. / iStock

¿Cuándo y dónde será la fiesta de Año Nuevo en Reforma?

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, iniciará el miércoles 31 de diciembre desde las 18:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 02:00 horas del 1° de enero de 2026. La entrada será libre y gratuita, con acceso para público de todas las edades.

La celebración se llevará a cabo sobre la Avenida Paseo de la Reforma, especialmente en el tramo alrededor del Ángel de la Independencia, que se convertirá en el epicentro de la música, luces y fiesta.

La CDMX alista una celebración gratuita para recibir el 2025 en Reforma. / iStock

¿Quiénes estarán en el lineup?

Este año, la fiesta reunirá una mezcla de DJ’s y proyectos musicales internacionales y locales con propuestas variadas dentro de la música electrónica, desde electro-pop y techno hasta synthwave y fusiones modernas:

MGMT (DJ Set) – Estados Unidos

Arca (DJ Set) – Venezuela

Kavinsky (Live) – Francia

Vel – Francia / Marruecos

Jehnny Beth – Francia

Ramiro Puente – México

3BALLMTY – México

Mariana BO – México

El evento ofrecerá un espectáculo de música continua durante la noche con sonido potente, iluminación inmersiva y experiencias visuales para acompañar el cierre de año en un ambiente comunitario y festivo.

El evento forma parte de las actividades oficiales de fin de año en CDMX. / JEFATURA DE GOBIERNO

Con un lineup de talla internacional, acceso gratuito y un ambiente festivo sin igual, la “fiesta electrónica más grande del mundo” en Paseo de la Reforma promete convertirse en el lugar imprescindible para recibir el Año Nuevo 2026 en CDMX. Ya sea para bailar con ritmos electrónicos, disfrutar de la música o simplemente celebrar en comunidad, miles de personas están listas para despedir el 2025 con energía y darle la bienvenida al nuevo año con ritmo.

La fiesta de Año Nuevo se realizará a la altura del Ángel de la Independencia. / iStock