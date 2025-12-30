Fiesta de Año Nuevo en CDMX: sin puestos, sin chelas y con más de 200 mil personas

La Ciudad de México se está poniendo guapa para despedir el 2025 con todo el beat. Y no, esta vez no será con romerías, carpas, puestos de garnachas o tamales sobre el Paseo de la Reforma, sino con orden y música electrónica, o al menos eso prometieron las autoridades.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, anunció que habrá un fuerte operativo para evitar el ambulantaje durante el evento de fin de año, que tendrá como escenario principal la emblemática avenida Reforma, donde más de 200 mil personas se espera que le digan adiós al año viejo al ritmo de la música.

La fiesta de música electrónica comenzará desde las 6 de la tarde / FB: @ClaraBrugadaM

“Hoy no tenemos ese escenario (del 2025 sin puestos), por lo tanto, la movilidad de la gente va a ser mucho más fluida, pero de todos modos, va a ser de los puntos que vamos a cuidar: que no haya interferencia de ambulantes para la gente que vaya al evento”, aseguró el funcionario.

Esperan superar fiesta de 2025

El operativo se pondrá en marcha en coordinación con varias dependencias: desde la SSC hasta Protección Civil, INVEA, la Consejería Jurídica, y claro, todos con ojo de halcón para evitar que la fiesta se salga de control.

Los puestos de comida y bebidas quedarán prohibidos / FB: @ClaraBrugadaM

“Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas. Primero (con) Seguridad Ciudadana, para temas de que no haya violencia, que no haya problemas con los asistentes. Segundo: para que no haya personas que quieran vender comida, sobre todo con tanques de gas, con freidoras, que pongan en riesgo a la gente”, advirtió Cravioto.

Adiós a la chela callejera

¿Pensabas brindar con tu chela en plena banqueta? Mejor piénsalo dos veces, porque también se pondrán estrictos con la venta de alcohol en vía pública.

El ambulantaje será retirado para el libre paso de la gente / FB: @ClaraBrugadaM

“Las tiendas de conveniencia no pueden vender después de las 22:00 horas de la noche y los restaurantes, según los permisos que tenga cada uno de los restaurantes. Sobre todo nos vamos a concentrar, por supuesto, en la zona de Reforma”, añadió el secretario.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue clara: este fiestón será uno de los más importantes del año, por lo que no se andarán con medias tintas para asegurar que todo salga sin tropiezos.

Las tiendas de conveniencia dejarán de vender alcohol desde las 22:00 horas / FB: @ClaraBrugadaM

“Una fiesta de las más importantes que vamos a tener en este año”, celebró. Así que ya lo sabes: saca los pasos prohibidos, ponte la chamarra brillosa, pero ni se te ocurra llevar la freidora.

Se esperan más de 200 mil personas este fin de año / FB: @ClaraBrugadaM