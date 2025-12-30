VIDEO / Ahora dos trenes turísticos chocan de frente: hay un muerto y más de 30 heridos

Lo que debía ser una experiencia inolvidable terminó en una escena de horror. Este martes 30 de diciembre, dos trenes de pasajeros chocaron de frente en la vía férrea que conduce a Machu Picchu, en Perú.

La colisión ocurrió a las 13:20 horas locales, en el sector de Pampacahua, en la región andina de Cusco, una zona donde sólo hay una vía férrea pegada al río Vilcanota.

Los trenes en el camino a Machu Pichu chocaron de frente / X: @TuiteroSismico

La empresa concesionaria Ferrocarril Transandino (FTSA) confirmó el accidente y explicó que la colisión ocurrió en una vía donde los trenes circulan en ambos sentidos, un tramo angosto y de difícil acceso. Al menos uno de los trenes transportaba turistas que iban rumbo a la mítica ciudadela inca.

“No recuerdo un choque de este tipo en el pasado”

Las primeras imágenes difundidas muestran los trenes con fierros retorcidos, lunas rotas y pasajeros desconcertados, muchos de ellos heridos y tratando de comunicarse por celular. La tragedia dejó al menos un muerto y más de 30 heridos, de acuerdo con reportes oficiales.

Un muerto y 30 heridos, el saldo del choque de trenes / X: @TuiteroSismico

La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los trenes, según confirmó la Policía Nacional y la agencia estatal Andina. "No recuerdo de ningún choque de este tipo en el pasado", declaró el jefe policial de Cusco, general Julio Becerra, al confirmar la magnitud del accidente.

Ambulancias, caos y evacuaciones

El Ministerio de Salud de Perú desplegó doce ambulancias para dar atención especializada a los heridos, mientras que PeruRail trasladó a los lesionados en autovagones hasta un punto de acceso médico. De ahí partieron diez ambulancias más rumbo a clínicas y hospitales cercanos.

Se desconocen las causas reales del accidente y qué lo provocó / X: @TuiteroSismico

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer por qué dos trenes viajaban en sentidos opuestos en un tramo de vía única, sin haber realizado la logística adecuada para evitar una tragedia como esta.

Machu Picchu: ahora escenario de una tragedia

La ciudadela de Machu Picchu, construida en el siglo XV, recibe hasta 5 mil 600 visitantes al día, según cifras oficiales. Ubicada a 2 mil 490 metros sobre el nivel del mar, entre la Amazonía y los Andes, es uno de los lugares más emblemáticos del continente, y hoy se convierte en el epicentro de un accidente que pone en tela de juicio la seguridad del turismo ferroviario en la región.

La ayuda tardó en llegar a atender a los heridos / X: @TuiteroSismico

