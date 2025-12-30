Regresa The Amy Winehouse Band a CDMX con los músicos originales de la diva británica

Salón La Maraka recibirá en 2026 a la banda original de Amy Winehouse con todos sus éxitos

El legado que dejó la artista lo podrás revivir en esta única presentación. | FB: @theamywinehouseband
Jorge Reyes Padrón
30 de Diciembre de 2025

La Ciudad de México será testigo de un reencuentro musical inolvidable: The Amy Winehouse Band, conformada por los músicos originales que acompañaron a la icónica cantante británica, ofrecerá un concierto en el Salón La Maraka el próximo viernes 20 de marzo de 2026.

La experiencia, organizada por EnLive Producciones, fue anunciada como “una oportunidad excepcional para reencontrarse con un legado musical que sigue vigente y que mantiene una conexión especial con el público mexicano”.

The Amy Winehouse Band regresa a la CDMX para un show único / FB: @theamywinehouseband
Pero más allá de la nostalgia, los organizadores prometen una presentación genuina: “La presentación permitirá disfrutar la música de Winehouse interpretada por quienes la vivieron desde dentro, quienes compartieron escenario, ensayos y giras con una de las voces más influyentes del siglo XXI”.

En repaso por los éxitos 

El espectáculo incluirá temas como “Rehab”, “Back to Black”, “Love Is a Losing Game” y “You Know I’m No Good”, interpretados por los músicos responsables del sonido original.

La cita será el próximo 20 de enero en el Salón La Maraka / FB: @theamywinehouseband
En cada arreglo, en cada entrada de metales y en cada línea rítmica, se reconoce el pulso original de canciones que marcaron una época y redefinieron el soul contemporáneo.

Amy, su vínculo con México y su legado

Amy Winehouse fue más que una voz inconfundible. Con su estilo, sensibilidad artística y letras crudas, conectó profundamente con el público mexicano desde su primera visita en 2009.

Su música encontró desde el inicio un eco profundo en audiencias que reconocieron en ella honestidad, vulnerabilidad y una fuerza interpretativa poco común”, destacaron desde EnLive.

Se revivirán los éxitos que inmortalizó la cantante británica / FB: @theamywinehouseband
Y aunque su partida ocurrió hace más de una década, la figura de Amy sigue presente en la memoria colectiva y en las nuevas generaciones. “Temas que continúan dialogando con nuevas generaciones que descubren en su obra una sensibilidad atemporal”.

El concierto en La Maraka será íntimo y respetuoso, según la producción: “Una velada que promete emoción, respeto y celebración musical”.

Amy Winehouse dejó un legado importante dentro de la música / FB: @theamywinehouseband
Boletos y precios para The Amy Winehouse Band

La venta de entradas ya está activa en arema.mx y en taquillas del Salón La Maraka. Estos son los precios más cargos por servicio:

  • VIP Oro: $1,500
  • VIP: $1,200
  • Preferente: $1,000
  • General: $800
  • Planta Alta VIP: $950
  • Planta Alta: $600

Se anticipa una alta demanda, así que fans de Amy: no lo piensen mucho.

No solo revive canciones inolvidables, sino que reafirma la vigencia y la importancia de Amy Winehouse dentro de la historia reciente de la música popular.

Música

