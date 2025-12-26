Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, es internado luego de incidente en un motel

El actor Tylor Chase, recordado por su papel en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue hospitalizado en el sur de California luego de que se reportara que habría dejado en malas condiciones la habitación de un motel donde se hospedaba.

La noticia se da después de que su situación de calle y su estado de salud mental generaran alarma entre familiares, amigos y seguidores.

El ingreso al hospital representa un paso crucial en la recuperación del actor de 36 años. / Nickelodeon

¿Cómo lograron que Tylor Chase fuera atendido en un hospital?

El influencer y empresario Jacob “Jake” Harris informó al Daily Mail que finalmente pudo contactar a un centro de crisis, el cual acudió a evaluar al actor de 36 años.

“Por fin conseguí contactar con un centro de crisis que acudió y realizó una evaluación el mismo día”, relató Harris.

“Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para recibir tratamiento durante 72 horas”.

Harris aseguró que actualmente Chase “está bien atendido” y expresó optimismo sobre su recuperación:

“El futuro se presenta prometedor. Sólo necesitaba a alguien que hiciera algo para ayudarlo”.

El actor recibió atención médica inmediata luego de que su situación de calle y problemas de adicción se volvieran críticos. RS / Nickelodeon

La intervención del padre y de Daniel Curtis Lee

Daniel Curtis Lee, compañero de Chase en Ned’s Declassified, explicó también al Daily Mail que el padre del actor pidió apoyo urgente.

“Su papá me informó que le había pedido a ‘Jake’ que hiciera todo lo posible para que Tylor recibiera tratamiento”, comentó.

Lee añadió que reza para que este episodio sea “un paso” que permita a su excompañero avanzar en su recuperación.

El incidente en el motel que encendió las alertas

El pasado 24 de diciembre, Curtis Lee dio a conocer que había buscado a Chase luego de que se volviera viral un video donde se le veía en situación de calle. Ese mismo día lo invitó a comer pizza y lo hospedó en un motel para que no pasara la Nochebuena sin techo.

No obstante, el 25 de diciembre reveló que recibió una llamada de la recepción del hotel, donde le informaron que el actor había abandonado la habitación y causado destrozos.

Daniel Curtis Lee, excompañero de Chase, participó en los esfuerzos para ayudarlo. @daniel_curtis_lee / Nickelodeon

El diagnóstico de salud mental de Tylor Chase

En entrevista con el Daily Mail, Joseph Mendez Jr., padre del actor, explicó que su hijo ha luchado contra la adicción desde que en 2015 fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar.

De acuerdo con su testimonio, la familia logró convencerlo de ingresar a un centro de rehabilitación en Georgia alrededor de 2021, pero posteriormente Chase abandonó el tratamiento y volvió a consumir sustancias.

La familia de Tylor Chase asegura que su hijo padece trastorno bipolar y esquizofrenia desde 2015. / Nickelodeon