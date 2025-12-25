VIDEO: Tylor Chase, exactor de Nickelodeon destroza habitación de motel tras ser ayudado por Daniel Curtis Lee

El exactor infantil Tylor Chase, conocido por su papel en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue alojado en un motel de California por su excompañero Daniel Curtis Lee para resguardarlo de la calle durante la temporada festiva.

Chase y Curtis Lee fueron compañeros en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned. / Nickelodeon

Sin embargo, horas después de su estancia, la administración del hotel reportó que la habitación quedó en condiciones problemáticas, generando un nuevo capítulo en la ya delicada situación del actor.

Curtis Lee había viajado a California para ayudar a su excompañero en la temporada navideña / @daniel_curtis_lee

¿Qué sucedió en el motel donde hospedaron a Tylor Chase?

Tras reencontrarse con Chase en las calles de California y compartir una comida, Daniel Curtis Lee lo llevó a un motel local para que pasara la noche en un lugar seguro y con techo, especialmente por el clima y la temporada festiva. Lee explicó en un video de redes sociales que quería proporcionarle al menos comodidades básicas.

El caso del exactor de Nickelodeon se volvió viral y ha provocado mensajes de apoyo en redes sociales. / RS, Nickelodeon

Sin embargo, pocas horas después de registrarlo, la administración del establecimiento se puso en contacto con Curtis Lee para informarle que la habitación había sido abandonada y presentaba cambios inusuales: la puerta quedó abierta, un microondas estaba colocado en la tina y el refrigerador volteado, entre otros detalles que molestaron al personal. Esta situación dejó al actor que lo hospedó “devastado”, según sus propias palabras.

Otros colegas han intentado apoyar a Chase, aunque él ha mostrado resistencia a recibir tratamiento. / RS

Daniel Curtis Lee, además de ofrecer alojamiento temporal, ha hablado públicamente sobre las barreras para acceder a apoyos sociales y de salud mental para personas en vulnerabilidad, señalando que es complejo conseguir ayuda estructurada para casos como el de Chase.

Aunque otros antiguos compañeros también han intentado ayudar al exactor —incluido Shaun Weiss, quien le ofreció un lugar en un centro de rehabilitación— Chase habría rechazado hasta ahora algunas de estas propuestas, prefiriendo quedarse en la zona donde ha sido visto.