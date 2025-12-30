Continúa Rayados con su pretemporada de cara al Clausura 2026

Rayados continúa con paso firme su preparación rumbo al arranque del torneo. Este martes por la mañana, el conjunto albiazul entrenó en las instalaciones de El Barrial, dando seguimiento a su trabajo de pretemporada con la mira puesta en la Copa Pacífica, certamen que se disputará en Guadalajara.

El plantel contó prácticamente con grupo completo durante la sesión, destacando la presencia del nuevo refuerzo Alonso Aceves, quien ya trabaja a la par de sus compañeros y comienza a integrarse a la idea del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.

Aceves ya trabaja con el resto del grupo | X: @Rayados

La única ausencia fue la de Lucas Ocampos, quien se mantiene en proceso de rehabilitación luego de presentar una parálisis facial de hemicara izquierda, por lo que continúa bajo supervisión médica y sin incorporarse todavía a los entrenamientos en cancha.

Rayados sigue con su preparación | X: @Rayados

Por su parte, Sebastián Vegas sigue entrenando en las instalaciones del club, aunque lo hace por separado del grupo. El defensor chileno se encuentra a la espera de que se resuelvan detalles mínimos para que se haga oficial su llegada al León, situación que podría definirse en los próximos días.

Rayados seguirá con su agenda de preparación en los siguientes días, afinando aspectos físicos y tácticos antes de viajar a Guadalajara, donde buscará llegar en ritmo competitivo para encarar la Copa Pacífica como parte de su puesta a punto.