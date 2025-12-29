¿Cuáles fueron los mejores momentos del futbol regio en el 2025?

El 2025 dejó postales memorables para el futbol regio, un año que volvió a confirmar a Monterrey como una de las plazas más importantes del balompié mexicano, tanto a nivel nacional como internacional.

Tigres fue uno de los grandes protagonistas del año al firmar una sólida campaña en el Apertura 2025. El conjunto felino alcanzó la gran final del torneo, donde se midió ante Toluca, aunque no logró quedarse con el título. A pesar de ello, el equipo cerró el certamen en el segundo lugar de la tabla general, mostrando regularidad y competitividad a lo largo de toda la temporada.

Tigres | MEXSPORT

¿Cuáles fueron los mejores momentos del futbol regio?

Si hubo una historia que marcó el año fue la de Tigres Femenil. Las Amazonas se proclamaron campeonas del Apertura 2025 tras vencer al América en el Estadio Universitario, en una final que quedará en la memoria por la remontada histórica que protagonizaron ante su afición. El Volcán fue testigo de una noche épica que consolidó al equipo como uno de los más ganadores del país.

Rayados también vivió un 2025 de alto impacto internacional. El Monterrey participó en el Mundial de Clubes, donde logró avanzar a los octavos de final. En la fase de grupos, los albiazules terminaron en el segundo lugar tras empatar ante rivales de peso como Inter de Milán y River Plate, además de conseguir una victoria ante Urawa Red Diamonds, resultado que les permitió seguir con vida en el torneo.

El camino de Rayados en el certamen mundialista terminó en octavos de final, luego de caer ante el Borussia Dortmund. A pesar de la eliminación, la participación fue considerada positiva, al competir de tú a tú contra clubes de élite y dejar una buena imagen del futbol mexicano a nivel global.

Campeones | MEXSPORT

Fichajes de renombre

Uno de los momentos más históricos del año se vivió fuera de la cancha, pero con un impacto enorme en el Clásico Regio. Tigres y Rayados lograron fichar a dos campeones del mundo: Monterrey concretó la llegada de Sergio Ramos, mientras que los felinos hicieron lo propio con Ángel Correa. Por primera vez, un clásico regio contó con dos futbolistas campeones del mundo enfrentándose en la cancha.

Así, el 2025 quedará marcado como un año especial para el futbol regio, con finales, campeonatos, presencia internacional y fichajes históricos que elevaron aún más el prestigio de Tigres y Rayados, reafirmando a Monterrey como una de las capitales futbolísticas de México.

Ángel Correa | MEXSPORT