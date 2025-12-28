Estadía con algunos problemas: los incidentes que ha sufrido Lucas Ocampos en México

El fichaje de Lucas Ocampos ilusionó a más de un aficionado de los Rayados de Monterrey en 2024, sin embargo, su estadía ha estado llena de momentos de preocupación para el argentino. En las últimas horas, el equipo regiomontano confirmó por medio de sus redes sociales que el exjugador del Sevilla sufrió una parálisis facial, lo que lo mantendrá fuera durante la pretemporada.

No es el primer contratiempo que sufre Lucas Ocampos, pues hace unas semanas también se perdió algunos juegos por un accidente en su scooter. Previo al primer partido de Liguilla ante América, el equipo regiomontano comentó que el incidente del argentino se debió a una urgencia familiar, en la que Ocampos salió a toda velocidad en su transporte y se cayó, lo que le ocasionó una fractura en la muñeca y un fuerte golpe en la mejilla derecha.

Lucas Ocampos | IMAGO7

¿Qué otros percances ha sufrido Lucas Ocampos?

El argentino también tuvo una lesión previo a la Gran Final del Apertura 2024, misma que Rayados perdió ante América. Lucas Ocampos salió entre lágrimas del Estadio Cuauhtémoc tras un choque con Kevin Álvarez, lo que lo obligó a perderse la Vuelta y vio levantar a las Águilas su Tricampeonato.

Por si fuera poco, en ese mismo Apertura 2024, el jugador argentino fue suspendido por unos partidos debido a una pelea en un encuentro ante León. Lucas Ocampos sufrió una dura entrada por parte de Edgar Guerra, por lo que se levantó rápidamente del césped para encarar e intentar golpear a su rival; lo expulsaron y recibió dos partidos de sanción.

La lesión que sufrió previo a la Gran Final ante América, obligó a Ocampos a estar fuera por 52 días, con un total de siete partidos. Pese a regresar, el argentino no estuvo en su mejor nivel durante muchos cotejos.

Lucas Ocampos | IMAGO7

En Sevilla también tuvo casos desafortunados

Además de algunas lesiones que vivió en el territorio ibérico, Lucas Ocampos fue noticia mundial después de sufrir un acoso sexual durante un partido con el equipo blanquirrojo. Durante un partido ante el Rayo Vallecano, el argentino realizó un saque de banda, el cual se vio interrumpido cuando un aficionado del equipo de Vallecas le picó el trasero.

La noticia le dio la vuelta al mundo y el equipo intentó sevillano intentó hacer de todo para una suspensión ejemplar para el fanático. "Que se tomen las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir comportamientos", comentó en su momento el Sevilla ante LaLiga.

Lucas Ocampos | IMAGO7