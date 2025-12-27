Carlos Hermosillo arremete contra Sergio Ramos y Rayados

Rayados de Monterrey vuelve a estar bajo el fuego de la crítica tras un semestre donde las expectativas superaron por mucho a la realidad deportiva. A pesar de romper el mercado con contrataciones de origen europeo, el equipo se despidió del torneo sin el ansiado título en sus vitrinas.

Festejo | IMAGO7

¿Qué dijo Hermosillo sobre Sergio Ramos y Rayados?

Durante la emisión del programa "La Última Palabra", Carlos Hermosillo expresó una opinión contundente que generó eco inmediato en el entorno del futbol mexicano. La leyenda de Cruz Azul cuestionó la planeación de la directiva albiazul al señalar una prioridad equivocada en la gestión de la plantilla.

El foco principal de sus reclamos apuntó directamente hacia Sergio Ramos, quien llegó a la Sultana del Norte con cartel de figura histórica. El exgoleador reconoció la trayectoria del central, pero calificó su etapa en México como una gestión meramente mediática que no aportó solidez al esquema.

"¿Quién venderá más camisetas? Los Rayados… ¡Los Rayados! Ya ves que contratan figuritas, bueno, figurotas", soltó el comentarista con evidente sarcasmo.

En acción | IMAGO7

Sobre el desempeño del español en el terreno de juego, Hermosillo fue implacable al evaluar el rendimiento del ex del Real Madrid. "Hizo goles, pero defensivamente fue un desastre", sentenció al recordar los números del zaguero, quien registró 30 partidos jugados y nueve tarjetas amarillas.

El analista mostró su descontento cuando se incluyó a La Pandilla en una encuesta sobre el posible "mandón" del próximo Clausura 2026. Para el exdelantero, el equipo regiomontano todavía no merece ese distintivo debido a la falta de resultados contundentes acorde a la inversión realizada.

Hermosillo critica falta de títulos a Rayados

Hermosillo enfatizó que la afición de Monterrey debe sentirse molesta ante la falta de trofeos importantes en las vitrinas actuales. Según su visión, el club necesita traer jugadores para que den rendimiento y no traer figuras solo para potenciar los ingresos por la venta de indumentaria.

La salida de Ramos reforzó la teoría del comentarista, especialmente tras el lanzamiento de un jersey conmemorativo una vez que el jugador partió.