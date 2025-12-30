América, el equipo más ganador de Liga MX en el Siglo XXI

Los más ganadores en la Liga MX del siglo 21. Tras estos primeros 25 años, el futbol mexicano ha visto a múltiples equipos coronarse, pero son cinco los que más han repetido. Desde América como el máximo ganador, hasta equipos como Toluca o Tigres que han logrado meterse en la élite del balompié azteca, además de que los otros ‘grandes’ se han visto rezagados.

América llegó a estar abajo de Chivas en cuanto a títulos en este siglo. Sin embargo, las Águilas fueron campeonas en el Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Con un histórico tricampeonato incluido, los de Coapa levantaron ocho veces el trofeo de Liga MX en estos primeros 25 años, con lo que son el equipo que más lo ha hecho en este lapso, además de consagrarse como el máximo ganador en la historia.

América | IMAGO7

Toluca se ubicó en el segundo lugar del listado con siete títulos de liga en el siglo XXI. Los Diablos Rojos levantaron el trofeo en Verano 2000, Invierno 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025 y Apertura 2025. Cabe destacar que tras haber conseguido este último, lograron igualar a Chivas y ponerse como el segundo club más ganador del futbol mexicano con 12, solo por debajo de América que cuenta con 16.

El tercer escalón fue compartido por dos clubes, los cuales han sido de los más constantes en este mismo lapso: Pachuca y Tigres, ambos con seis campeonatos de liga desde el año 2000. Los Tuzos lograron títulos en el Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016 y Apertura 2022.

Toluca | IMAGO7

Por su parte, Tigres no solo rompió una racha de 29 años sin título, sino que además sumó campeonatos en el Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023, periodo en el que el club regiomontano consolidó su ‘época dorada’ y logró meterse en la discusión para estar en la élite del futbol mexicano.

Y para cerrar el Top 5, Santos Laguna ocupó el quinto lugar entre los equipos más ganadores del siglo XXI, con cinco campeonatos de Liga MX. El conjunto lagunero se coronó en el Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015 y Clausura 2018. Y aunque perdieron algunas Finales, son uno de los equipos más laureados en el lapso mencionado.

Tigres | IMAGO7

Chivas y Cruz Azul, los 'grandes' rezagados

Este siglo 21 inició con Chivas en la cima del futbol mexicano, pues eran el equipo más ganador. Sin embargo, en estos 25 años apenas han logrado levantar dos títulos, los cuales fueron en el Apertura 2006 y Clausura 2017. Esta escasez ha provocado que América ya los supere por cuatro y que Toluca los haya empatado.

Otro de los grandes que se ha quedado corto en esta lista es Cruz Azul. Tras haber arrastrado una sequía de más de 20 años sin un campeonato de liga, La Máquina se coronó en el Guardianes 2021, el cual ha sido su único trofeo de liga en estos 25 años, quedando con nueve y cerca de que lo igualen equipos como Tigres o León.

Se quedan atrás | IMAGO7

Equipos más ganadores de Liga MX este siglo 21

1.⁠ ⁠América – 8 títulos

(Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024)

2.⁠ ⁠Toluca – 7 títulos

(Verano 2000, Invierno 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025, Apertura 2025)

3.⁠ ⁠Pachuca – 6 títulos

(Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016, Apertura 2022)

3.⁠ ⁠Tigres UANL – 6 títulos

(Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023)

5.⁠ ⁠Santos Laguna – 5 títulos

(Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018)