Paulinho logra hazaña que sólo se había conseguido una vez en toda la historia de la Liga MX

El delantero portugués del Toluca, Paulinho, ha grabado su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol mexicano. Tras la reciente coronación de los Diablos Rojos, el atacante no solo festejó el título colectivo, sino la consolidación de una marca estadística que parecía inalcanzable en la era moderna del balompié nacional.

Con este resultado, Paulinho se convierte en apenas el segundo jugador en toda la historia de la Liga MX en lograr el "doblete doble", es decir, ser campeón de goleo y campeón de liga en dos torneos consecutivos.

Récord que duró 75 años

Hasta antes de la irrupción del lusitano en el Infierno, este hito era propiedad exclusiva de una leyenda de los años 40. Adalberto “Dumbo” López fue el primer y único futbolista en registrar esta marca, lográndolo con la camiseta del León en las temporadas 1947-1948 y 1948-1949.

Es importante destacar la diferencia de contextos entre ambos casos, pues Adalberto consiguió la hazaña en el formato de torneos largos, donde la regularidad se premiaba tras un año completo de competencia.

Paulinho Ha logrado replicar este logro en el formato de torneos cortos, donde la presión de la Liguilla y la brevedad del calendario suelen dificultar la repetición de títulos tanto individuales como grupales.

Toluca y Paulinho por el triplete

Lejos de conformarse con igualar al "Dumbo" López, la ambición de Paulinho y el conjunto mexiquense apunta ahora hacia lo que sería un récord absoluto y solitario. El portugués buscará convertirse en el primer futbolista en la historia en ser campeón de goleo y campeón de liga en tres temporadas consecutivas.

El Toluca, bajo el liderazgo de su referente ofensivo, iniciará el próximo certamen con la meta clara de alcanzar el tricampeonato de la Liga MX y por su parte Paulinho buscará mantenerse como el máximo rompe redes de la Liga MX.