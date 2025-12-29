Borja ya está en Cruz Azul, ¿Por qué no habló ni firmó autografos?

Miguel Borja ya se encuentra en la Ciudad de México para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul y su arribo no pasó desapercibido ni exento de polémica. El colombiano fue duramente criticado por aficionados de La Máquina tras evitar dar declaraciones y negarse a firmar autógrafos a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Borja llega a la Ciudad de México | RÉCORD

Sin embargo, detrás de la aparente frialdad del atacante hay una razón legal contundente que explica su comportamiento y que va más allá de una simple decisión personal. Borja tiene acuerdo total con la directiva cementera para el Clausura 2026, torneo en el que Cruz Azul busca reforzar su ofensiva tras la salida de Ángel Sepúlveda, recientemente adquirido por Chivas.

La llegada del Colibrí se dio este domingo 28 de diciembre, tras pasar vacaciones en Colombia. La expectativa fue alta entre prensa y aficionados, quienes esperaban sus primeras palabras como jugador celeste. No ocurrió, y la molestia no tardó en aparecer.

BORJA SIGUE LIGADO A RIVER PLATE

La explicación está en su contrato vigente con River Plate. Miguel Borja sigue siendo formalmente jugador del club argentino hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que no puede firmar contrato ni realizar actos públicos que lo vinculen oficialmente con Cruz Azul antes de esa fecha.

Borja aún tiene contrato con River Plate | MEXSPORT

Desde el área legal, la recomendación a Borja fue clara: no portar indumentaria del club, evitar declaraciones oficiales y tampoco firmar playeras, ya que esto podría interpretarse como un acto de promoción indebida mientras sigue ligado a River.

El colombiano suele ser cercano con la afición, por lo que su actitud no respondió a una falta de disposición, sino a una medida preventiva.

¿CUÁNDO SERÁ PRESENTADO CON CRUZ AZUL?

Una vez que su vínculo con River Plate llegue a su fin, Cruz Azul planea anunciar oficialmente a Miguel Borja entre el 1 y el 5 de enero, a través de sus redes sociales. Posteriormente, el club celeste contempla realizar una presentación presencial en sus instalaciones, previo al arranque del Clausura 2026, el cual inicia antes del 9 de enero, con el formato que la institución ha utilizado en los últimos torneos.