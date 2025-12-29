¡Por la décima! Cruz Azul regresa a la actividad de cara al Clausura 2026

En busca de la décima. Cruz Azul regresa a la actividad con miras a empezar con el pie derecho el Clausura 2026. A través de una publicación en redes sociales el equipo dio a conocer que, tras un par de semanas de descanso, los jugadores volvieron a la Noria.

La Máquina vuelve a la acción tras una decepcionante temporada. En el Apertura 2025 la Máquina sólo perdió dos partidos, ni siquiera en Liguilla conocieron la derrota, pero la posición en la tabla terminó constándoles ante Tigres quedando eliminados en Semifinales.

Iniciaron su pretemporada | MEXSPORT

De vuelta a la actividad

Ahora, el equipo se alista para la segunda temporada de Nicolás Larcamón al mando del club. El entrenador argentino llegó con la misión de comandar a Cruz Azul a algún título, sin embargo, ni en Leagues Cup ni en Liga logró el objetivo. Ante esto, el DT buscará la revancha en este 2026.

"Cruz Azul inicia hoy oficialmente los trabajos de pretemporada. El plantel reporta en La Noria para comenzar la preparación física rumbo al Clausura 2026", escribió el equipo en redes sociales, con una publicación del equipo entrenando.

Regresaron a la actividad | MEXSPORT

La primera actividad de Cruz Azul

Al regresar a la actividad este lunes 29, la Máquina tendrá 12 días antes de su primer duelo de la temporada. El equipo se alista para enfrentar a León el 10 de enero en el Estadio León. Sin embargo, previo a este duelo tendrán un partido de pretemporada.

La Máquina Celeste confirmó uno de sus primeros duelos de preparación, en el que se medirá a la Jaiba Brava de Tampico Madero, actual campeón de la Liga de Expansión. El partido se disputará el próximo domingo 4 de enero a las 18:00 horas en el Estadio Tamaulipas.