Apareció el Cuate: Ángel Sepúlveda puso dos asistencias en su debut con Chivas

Uno de los traspasos más importantes de la Liga MX para el Clausura 2026 fue el de Ángel Sepúlveda, quien fue de Cruz Azul a Chivas. El Cuate salió de La noria en busca de su segunda etapa como rojiblanco y con solo unos minutos en el terreno de juego, el mexicano ya apareció en el marcador.

Chivas en pretemporada I @Chivas

¿Cómo fueron las asistencias de Sepúlveda?

Durante el minuto ocho en el amistosos de Chivas contra Irapuato, un balón a profundidad llegó hasta la banda izquierdo del Cuate; como buen atacante el jugador acarreó el balón y tras entrar al área chica del equipo de la Liga Expansión, este mandó una diagonal de la muerte que encontró Roberto Alvarado, quien definió ya sin portero.

Tras la anotación todos los jugadores del rebaño corrieron a abrazar a 'Sepu', quien se fundió en un calurosos abrazo con el Piojo, dando inicio de esta manera al nuevo proyecto del mexicano de 34 años.

Afición de Chivas I @Chivas

Con el abrazo, la afición también coreó el nombre del Cuate, quien llegó como una ‘bomba’ a Chivas, con el fin de tener más minutos y un mayor protagonismo del que tenía con la Máquina de Cruz Azul, por lo que su asistencia es una prueba del compromiso del originario de Apatzingán.

En cuanto a la segunda asistencia del Cuate, el nuevo jugador del rebaño puso el balón servido para que Richard Ledezma lo empujara, esto tras una extraordinaria pared en los linderos del área chica de Irapuato.

Tras el segundo gol del equipo de Guadalajara, el equipo se fue al frente 2-0 en los primeros 45 minutos del partido amistoso entre dos de las grandes franquicias del balompié nacional, una de Liga MX y otra de la Liga de Expansión.

Presentación de Sepúlveda I @Chivas

Nueva etapa con un viejo conocido

Sepúlveda llega a Chivas luego de tener un breve periodo en el Apertura 2018, donde apenas y pudo ver algunos minutos en el cuadro rojiblanco, estuvo solo seis meses, disputando 10 partidos (5 de Liga MX y 5 de Copa MX) y anotando un gol.