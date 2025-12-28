Violencia en el Estadio Sergio León Chávez, previo al Irapuato vs Chivas

Lo que era una fiesta para la afición fresera en Irapuato, terminó en una locura llena de violencia previo al juego entre Chivas y el equipo de Guanajuato. Imágenes captaron el momento en que las dos barras de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Sergio León Chávez previo al encuentro.

Pese a que el ingreso al recinto comenzó hace casi una hora, diversos aficionados que se quedaron a las afueras del estadio comenzaron a lanzar botellas entre sí. Varios fanáticos fueron captados con bebidas alcohólicas en la mano, pese a estar en vía pública; ningún equipo ha lanzado un comunicado al momento.

Violencia en el estadio SERGIO LEÓN CHÁVEZ



Barra de @clubirapuato_ y barra de @Chivas pic.twitter.com/n7UBc05Dce — chivamister (@2Chivamister) December 28, 2025

Después de algunos momentos, en el que hubo golpes, insultos y lanzamientos de botellas de vidrio, la policía intervino para calmar las cosas. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas, aunque se mantuvo la presencia policial en la zona para restablecer el orden.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas visitó Irapuato?

La plaza de Irapuato logró hace unos meses dejar la Liga Premier para ser parte de la Liga de Expansión, después de varios años de ausencia en la antes llamada División de Plata. La última visita del equipo Rojiblanco al Estadio Sergio León Chávez fue en el 2015, en un partido de Copa MX.

Aquel partido terminó por ser una victoria para el Rebaño Sagrado de manera agónica, gracias a un solitario tanto de Erick 'Cubo' Torres. Desde entonces, las gradas del recinto del municipio de Guanajuato esperaron en silencio el regreso de un equipo de tal envergadura.

Última visita | IMAGO7

La violencia no cesa en Irapuato

Cierto es que la plaza de Irapuato es una de las más pasionales dentro del balompié nacional, aunque también de las más agresivas. El altercado que sucedió hace unos momentos no fue un caso aislado, pues hace unos meses se registró uno similar en las inmediaciones del Sergio León Chávez.

Previo a la Gran Final de la Liga de Expansión entre Irapuato y Tampico Madero, se registró un importante operativo para mantener el orden, pues se esperaban algunos conatos de bronca. Además, en mayo pasado, hubo un robo en las taquillas del recinto de aproximadamente cuatro millones de pesos.

Gran Final hace unos meses | IMAGO7