¿Cuándo y dónde ver el partido Irapuato vs Chivas?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrán su primer compromiso de preparación con miras puestas en el inicio del Clausura 2026, tras una intensa pretemporada en Isla de Navidad en Colima, los dirigidos por Gabriel Milito buscan ponerse a punto.

El conjunto rojiblanco se medirá a Irapuato, en duelo amistoso, por su parte la Trinca Fresera llega después de un debut de ensueño en la Liga de Expansión MX en donde alcanzaron la Final pero terminaron por caer ante la Jaiba Brava.

Irapuato l clubirapuato_

¿Cómo van las nuevas Chivas?

Después de su eliminación en Cuartos de Final del Apertura 2025, y que todavía sigue ‘sin aparecer’ ese balón que voló Chicharito Hernández, a manos de Cruz Azul, Guadalajara ya tiene a sus refuerzos de cara al siguiente torneo.

El conjunto rojiblanco oficializó a su primer refuerzo en la persona de Brian Gutiérrez, el jugador de 22 años llega luego su última temporada de la MLS y a lo largo de 32 partidos, Gutiérrez anotó un total de 10 goles y sumó cuatro asistencias, siendo el tercer máximo goleador del campeonato de liga para The Fire.

Pretemporada de Chivas l Chivas

El segundo refuerzo confirmado para la institución Rojiblanca fue Ángel Sepúlveda, quien tendrá su segunda etapa en el conjunto jalisciense. El jugador mexicano tuvo un renacimiento en Cruz Azul y, pese a que en ocasiones su desempeño no era el mejor, fue parte importante del equipo que consiguió la última Concachampions del cuadro cementero.

Otra de las llegadas se trata de un regreso: el de Ricardo Marín, quien después de un año en Puebla a préstamos está de vuelta con el equipo rojiblanco para probar suerte una vez más. Mientras que en cuanto a las bajas Javier 'Chicharito' Hernández, Isaac Brizuela y Cade Cowell son las confirmadas.

El equipo rojiblanco abrirá la temporada el sábado, dedicado a la Virgen María, 10 de enero enfrentándose al Pachuca de Esteban Solari en punto de las 17:00 horas del centro de México. A diferencia del torneo anterior, el equipo sí podrá disputar la Jornada 1 en las fechas y horarios indicados.

Rumbo al Clausura 2026 l Chivas

¿A qué hora ver?

El juego entre Irapuato y Chivas se llevará a cabo el 28 de diciembre, día de la Sagrada Familia, en punto de las 17:00 horas desde el Estadio Sergio León Chávez y podrás seguirlo a través de ESPN o vía streaming con Disney+.

Hora: 17:00

Estadio: Sergio León Chávez

Transmisión: ESPN y Disney+