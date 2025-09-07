Chivas felicita a Gabriel Milito por su cumpleaños y aficionados sorprenden con sus respuestas

Gabriel Milito se encuentra de manteles largos, el director técnico argentino que vive una nueva etapa en México con Chivas tuvo una pretemporada prometedora; sin embargo, los resultados positivos se le han negado en el Apertura 2025.

El sudamericano cumple 45 años de vida y el Rebaño le dedicó una felicitación en redes sociales con una foto acompañada de la frase: ¡Feliz cumpleaños, Profesor! y un emoji.

Felicitaciones a Milito l CAPTURA

Comentarios

Los comentarios no tardaron en aparecer sobre la felicitación; pese a todo la situación que se vive en el equipo la afición respaldó al entrenador asegurando algunos que los jugadores no han hecho lo suficiente para hacer brillar el comienzo de MIlito.

“Que sean muchos años más con nuestro profe. Que los jugadores le regalen huevos al cumpleañero. Confiamos en ti profe. Toda la confianza en el profe: Respáldalo Amaury Vergara o no llegaremos a ningún lado”, fueron algunas respuestas en X.

Comentarios l CAPTURA

Apertura 2025

Gabriel Milito vive su primer torneo al mando de Chivas, el argentino inició con el pie derecho ganando trofeos en pretemporada haciendo lucir a sus jugadores; sin embargo, en el torneo los resultados no han sido los esperados.

Con 7 jornadas en el torneo y seis juegos disputados - debut fue reprogramado ante Tigres - se encuentran en el antepenúltimo sitio, solo por encima de Querétaro y Puebla, producto de cuatro derrotas, un empate y una victoria arrojando 4 puntos.



Milito l MexSport