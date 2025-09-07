El ciclista mexicano, Isaac Del Toro, continúa escribiendo su historia en letras de oro. Desde la Maglia rosa hasta la victoria en el Premio Industrial & Artigianato, en Italia, donde se volvió no el primer mexicano en ganarlo, sino el primer latinoamericano.

Llegó la décima victoria de la temporada

Acompañada de un récord histórico, Del Toro levantó su victoria número 10 de la actual temporada. Desde el exigente circuito ubicado en Italia, Isaac se impuso en un emocionante final a los locales Christian Scaroni y Davide Piganzoli.

La carrera que recorre 196.3 kilómetros por las colinas de la Toscana, tuvo un emocionante duelo de principio a fin entre el mexicano y el combinado italiano, decidiéndose en la última subida a San Baronto, que concluye en una perla final entre Isaac Del Toro y Davide Piganzoli.

‘Lance todo lo que tenía’

La ascendente estrella mexicana del UAE Team Emirate, declaró tras ganar la carrera que al final dio todo lo que tenía, además de nunca dejar de apretar para así cerrar con todo en los últimos kilómetros de este icónico circuito.

"Sabía que tenía que esperar el momento justo. Cuando vi que Scaroni dudó, lancé todo lo que tenía. Esta victoria significa mucho para mí y para México”, declaró el ganador de la carrera.

