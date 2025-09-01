Isaac del Toro apunta al protagonismo tras salida de Juan Ayuso del UAE Team

Una dura baja ha llegada para UAE Team de cara a las próximas competiciones; el español Juan Ayuso y el equipo han llegado a un acuerdo para rescindir al final de esta temporada su contrato con antelación que los unía hasta 2028.

El motivo de su salida se debería por diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la filosofía deportiva que se ha establecido dentro del conjunto emiratí.

Juan Ayuso l X:TeamEmiratesUAE

Despedida de Juan Ayuso

Juan Ayuso ha adelantado su despedida a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. he tenido la oportunidad de crecer con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional”.

“Ahora siento que es el momento de emprender un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE Emirates-XGR mucho éxito en el futuro”, terminó expresando el ciclista ibérico en su cuenta de Instagram.

Todo indica que el español tendrá su llegada, de acuerdo a diversos medios internacionales, al equipo de Lidl-Trek para continuar con su carrera.

Isaac del Toro l X:TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro en ascenso

Cabe mencionar, que Isaac del Toro ha ido en ascenso desde su segunda posición en el Tour de Italia y recientemente se proclamó como campeón de la edición 47 de la Vuelta de Burgos para imponerse al italiano Giulio Ciccone. También conquistó la Vuelta de Austria.

UAE l X:TeamEmiratesUAE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE VA DE MÉXICO? ‘GATO’ ORTIZ SORPRENDE CON VIAJE A ARGENTINA