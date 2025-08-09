Isaac del Toro tras ganar la Vuelta de Burgos: "Me sentía muy cansado, pero al final me pude recuperar"

Isaac del Toro ha hecho historia una vez más al convertirse en el primer mexicano en ganar la Vuelta de Burgos, además de ser ahora el cuarto latinoamericano en lograrlo. Ante dicha hazaña, el ciclista bajacaliforniano ha dado declaraciones de cómo vivió esta nueva competencia acompañada de una victoria.

Un privilegio representar a México

El ciclista mexicano quiso expresar con sinceridad lo que significa para él poder ser parte de los atletas que representan a México, recalcando que en gran parte eso es el por qué se siente feliz de haber ganado.

"Esta victoria es especial, a lo largo de este año he estado aprendiendo mucho acerca del ciclismo mexicano en estos tiempos; me llena de mucho orgullo estar representando a semejante país, es algo muy bonito, estoy muy orgulloso", declaró del Toro.

Al ser cuestionado acerca de 'las miradas del público' alrededor del mundo, Isaac también envió un mensaje para toda la fanaticada que ha seguido sus pasos desde el Giro de Italia.

"Muy privilegiado (por el apoyo de los mexicanos alrededor del mundo), muchísimas gracias, pero seguir trabajando, cuando tengamos días malos no importa, así es el ciclismo y hay que entenderlo también", agregó a sus palabras.

Cansado y con intenciones de desconectarse

Finalmente, Isaac del Toro fue cuestionado por dos temas de mucha relevancia de acuerdo a la competencia de la que fue parte, primero, por el final de la carrera para después poder ganar.

"Las primeras tres etapas no me sentía muy bien, me sentía muy agotado, pero al final pudimos recuperar durante la carrera y todo está mejor ahora", expresó con sinceridad.

El último tema fue acerca de su futuro inmediato y qué piensa que viene para él en lo que resta del año, a lo que se limitó a solamente decir: "No, no quiero saber".

