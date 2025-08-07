Claudia Sheinbaum promete apoyo a la entrenadora de los clavadistas que ganaron medalla en Singapur

Gracias a la excelsa actuación de los deportistas mexicanos, la presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum, invitó a los muchachos a Palacio Nacional, ahí convivió con ellos, les dio un par de reconocimientos, pero lo más importante, les hizo una promesa muy valiosa.

'Tenemos Ma Jin para rato'

Osmar Olvera, medallista en la categoría de clavados, confesó haberle hecho una peticiona la presidenta, está se trata de que ayude a su entrenadora, Ma Jin, a permanecer en México y que le suba el sueldo, ya que gracias a las actuaciones de los mexicanos, las potencias la quieren entrenando a sus jóvenes atletas.

"Es muy importante que no se vaya porque es la mejor entrenadora del mundo en clavados, no tengo la menor duda. Ella me lo comentó y platicó, en China ya quieren que se regrese para que ya no les sigamos ganando", declaró Osmar Olvera en Faitelson sin censura.

"Le han llegado muchas ofertas, desde que llegó Rommel el tema de su sueldo se vio. Tuve la oportunidad de ver a la presidenta hace rato y me dio tranquilidad de que lo que ella necesite para que no se vaya se va a resolver y hacer lo necesario", continuó.

Al final, el medallista mexicano reconoció que la presidenta no solo lo escucho, sino también le aseguro que su petición estará en buenas manos y que harán lo necesario por su entrenadora.

"Por esa parte me quedo tranquilo, Ma Jin se quedó tranquila y tenemos Ma Jin para rato", concluyó Osmar.

No cabe duda que no todos los deportistas mexicanos son reconocidos como se merece, sin embargo, esta vez pasó lo contrario con los jóvenes medallistas del Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, donde nueve jóvenes consiguieron poner el nombre de México en alto.

