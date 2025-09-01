¿Se va de México? 'Gato' Ortiz sorprende con viaje a Argentina

El árbitro mexicano fue visto entrenando en el predio de Boca Juniors, recordando que hay parón en la Liga por Fecha FIFA
Marco 'Gato' Ortiz, que ha sido un árbitro que ha destacado más por sus polémicas que por sus buenas actuaciones, estaría sorprendiendo gracias a que, en sus redes sociales, habría posteado una foto entrenando fuera de México.

Al árbitro, que se le conoce por presuntos "arbitrajes dudosos" en favor de las Águilas del América, viajó a Argentina durante el parón de Fecha FIFA, y subió una foto entrenando en el predio de Boca Juniors.

 

 

La foto del 'Gato' entrenando en el complejo del cuadro Xeneize ha levantado rumores y sospechas por parte de los aficionados, algunos aseguran que solo está de vacaciones, mientras otros han comenzado con las teorías de conspiración sobre una supuesta salida del país.

A pesar de la polémica, Marco Ortiz fue designado para pitar el encuentro entre Santos Laguna contra Tigres de la jornada 7 del Apertura 2025.

Marco Ortiz pitando un juego en Liga MX | MEXSPORT
Marco Ortiz pitando un juego en Liga MX | MEXSPORT|
 
