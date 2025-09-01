¿Se va de México? 'Gato' Ortiz sorprende con viaje a Argentina

Marco 'Gato' Ortiz, que ha sido un árbitro que ha destacado más por sus polémicas que por sus buenas actuaciones, estaría sorprendiendo gracias a que, en sus redes sociales, habría posteado una foto entrenando fuera de México.

Al árbitro, que se le conoce por presuntos "arbitrajes dudosos" en favor de las Águilas del América, viajó a Argentina durante el parón de Fecha FIFA, y subió una foto entrenando en el predio de Boca Juniors.

¡PREPARANDOSE! 💪🏼



El gato Ortiz entrenando en las instalaciones de Boca aprovechando el paro por la fecha FIFA



El mejor árbitro mexicano de la actualidad pic.twitter.com/0qCUc7beU7 — Analistas (@SomosAnalistas_) September 1, 2025

La foto del 'Gato' entrenando en el complejo del cuadro Xeneize ha levantado rumores y sospechas por parte de los aficionados, algunos aseguran que solo está de vacaciones, mientras otros han comenzado con las teorías de conspiración sobre una supuesta salida del país.

A pesar de la polémica, Marco Ortiz fue designado para pitar el encuentro entre Santos Laguna contra Tigres de la jornada 7 del Apertura 2025.

Marco Ortiz pitando un juego en Liga MX | MEXSPORT|