Afición del Club América culpa al equipo Femenil por veto del Estadio Ciudad de los Deportes

La novela entorno al veto del Estadio Ciudad de los Deportes continúa y luego de que el América venciera a Pachuca a sin gente en las gradas, cierto sector de la afición de Las Águilas culpa al equipo Femenil de la sanción recibida.

Luego de que se diera a conocer que fue el partido entre América y Santos de la Liga MX Femenil fue el partido que causó los inconvenientes en las calles aledañas del Estadio Ciudad de los Deportes, algunos aficionados de Las Águilas expresaron su molestia ante la rama femenina del equipo y hay quienes piden que no jueguen más en el estadio y disputen todos sus duelos en Coapa o incluso que cancelen el proyector femenino.

"Que pague el castigo el femenil" "Que la Femenil juegue siempre en Coapa" "Cancelen el proyecto femenil", son algunos de los comentarios que se lee en redes.

Cabe señalar que el castigo de jugar a puerta cerrada impuesto por la Delegación Benito Juárez no fue al club sino al Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Regresa al América a casa?

El próximo partido en casa del América es en Clásico Nacional ante Chivas y pese a que el club no ha comunicado aún nada, RÉCORD pudo saber que Las Águilas no cambiaran de sede y el partido se disputará en el cancha del Estadio Ciudad de los Deportes ya con afición en las gradas.

