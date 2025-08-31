Saint-Maximin vs 'Chicharito': francés del América iguala registro goleador de Javier Hernández

Las comparaciones son inevitables y debido a la gran presentación que ha tenido en el futbol mexicano el refuerzo 'bomba' del América, Allan Saint-Maximin, es inevitable voltear a ver al acérrimo rival, Chivas, y hacer una comparativa también con su última 'bomba', la cual fue Javier Chicharito Hernández.

Allan Saint-Maximin marca su segundo gol con América | IMAGO7

Las realidades de las carreras de ambos futbolistas son muy distintas: mientras Saint-Maximin llega a México con 28 años y aún mucho futbol por entregar, 'Chicharito' volvió a Chivas de 35 años y con una grave lesión de rodilla, sin embargo, es un hecho que el francés ha respondido de mucha mejor manera y tan solo dos partidos le bastaron para igualar los números de Javier Hernández en su segunda etapa en Chivas.

Saint-Maximin empata a Chicharito

Allan Saint-Maximin apenas ha disputado dos partidos con América, ambos viniendo del banquillo de suplentes y con tan solo 60' minutos en el campo ya registra dos goles con Las Águilas. Por su parte Javier Hernández, quién volvió en el Clausura 2024 con Chivas, registra también dos goles en Liga MX, con la gran diferencia que 'Chicharito' va para su cuarta temporada desde que volvió a México.

Chicharito ha marcado dos goles en cuatro torneos | IMAGO7

Promedio goleador: un mundo de diferencia

Cabe señalar que 'Chicharito' ha estado mucho tiempo fuera de las canchas por lesión, sin embargo, si traducimos el registro goleador de ambos solamente a minutos en cancha, la cifra es igual o aún más preocupante: Allan Saint-Maximin promedia un gol cada 30 minutos con el Club América, mientras que Javier Hernández promedia un gol cada 683 minutos jugados con Chivas, es decir, 'Chicharito' tarda más de siete juegos en marcar con Guadalajara.

Allan Saint-Maximin aún no es titular con América | IMAGO7

Saint-Maximin vs Chicharito

Goles de Chicharito con Chivas*:

Chivas vs Puebla | Jornada 10, CL2024

Chivas vs San Luis | Jornada 9, CL2025

*Segunda etapa con Chivas

Goles de Saint-Maximin con América:

América vs Atlas | Jornada 6, AP2025

América vs Pachuca | Jornada 7, AP2025

