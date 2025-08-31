Así fue el festejo de Allan Saint-Maximin que no se vio en televisión

América logró imponerse ante Pachuca en un desangelado Estadio Ciudad de los Deportes, que no pudo recibir público en las gradas para este encuentro, lo que fue un golpe anímico para los jugadores azulcremas.

En el segundo tiempo, ya con su presencia en el campo, Allan Saint-Maximin logró marcar el segundo gol del encuentro, mismo que no pudo celebrar como de costumbre, pues su público no estaba con el equipo en las gradas.

Maximin en América | MEXSPORT|

Tras la ausencia de gente, el delantero francés se acercó a la banca para celebrar con sus compañeros, especialmente con Jonathan Dos Santos, que se ha convertido en su amigo, además de ser el traductor del exjugador del Fenerbahce de Turquía.

Otro que 'no supo' como festejar, fue Luis Ángel Malagón quien, tras el gol de Saint-Maximin celebró de forma regular, aunque ahora los saludos fueron para los fotógrafos que estaban presentes en el estadio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jardine tras la victoria ante Pachuca a puerta cerrada: “Muy triste un partido con estadio vacío”

Los festejos fueron con la banca | MEXSPORT|