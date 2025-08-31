‘La afición nos impulsa, nos tocaba representarlos’ Igor Lichnovsky tras victoria del América

Las Águilas del América derrotaron dos goles por cero a los Tuzos del Pachuca, en el último partido de la jornada sabatina de la Liga MX. Tras la victoria, el defensor chileno y autor del primer gol del equipo, Igor Lichsnovsky, habló con los medios sobre la victoria y como pesa la ausencia de la afición en el estadio.
“Extraño, aun así hablamos antes del juego, que era importante dar un mensaje, si bien la afición es algo que nos impulsa, también nos toca a nosotros representarlos y creo que lo hicimos” declaró el defensor del América para TUDN.
‘Lo importante es que el equipo sume’
Igor, también declaró que pese a vivir momentos personales complicados, lo importante es que el equipo sume y que lo primordial es colaborar para lograr puntos y ayudar a la plantilla.
“Soy alguien que piensa mucho en el equipo. Lo importante es que el equipo sume, que juguemos a lo que el cuerpo técnico nos pide y eso es lo que realmente a mi me mueve, hoy en día eso es una recompensa”, concluyó Igor.
Luego de un par de meses sin actividad por temas musculares, el defensor central volvió a la titularidad con América, misma en la que pudo volver a anotar y tratar de recuperar camino para la titularidad en la plantilla de André Jardine.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Maximin comprometido: El francés se quedó a correr luego de la victoria del América