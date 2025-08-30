América, sin gente y con tranquilidad, vence a Pachuca y mantiene el invicto

Este sábado, en una desolada cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, América recibió a los Tuzos de Pachuca, buscando mantener su invicto y, de paso, aspirar al liderato del Apertura 2025.

El cuadro de André Jardine, aun sin su afición, salió a comerse al rival y lo hizo desde los primeros minutos del encuentro, lo que dio frutos cuando Igor Lichnovsky se encontró con un balón en el área rival para vencer al arquero Moreno y abrir el marcador.

Las Águilas buscaron hacer más grande la ventaja, aunque se toparon con el arquero de Pachuca que se hizo grande y evitó varias acciones de gol del cuadro azulcrema.

No fue sino hasta el segundo tiempo que, cuando entró Allan Saint-Maximin, las Águilas encontraron en segundo gol, trazo largo donde el francés le ganó la espalda a los centrales, Moreno salió y el francés definió para marcar el segundo y sellar la victoria azulcrema.

Borja, cerca del final del partido, marcó el tercero, pero fue invalidado por una falta previa, con el resultado de este sábado, América es segundo de la Liga y se mantiene invicto en el actual certamen.

