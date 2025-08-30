América y la Alcaldía Benito Juárez pegan comunicados a las puertas del Azulcrema

Este sábado, el encuentro entre América y Pachuca se jugará a puerta cerrada, esto por orden de Luis Mendoza, el Alcalde de la Benito Juárez, demarcación donde se ubica el Estadio Ciudad de los Deportes.

A poco de que el partido comience, en las puertas del inmueble de la Colonia Nochebuena se libra una batalla de comunicados, por un lado, los informes de la Alcaldía, mientras que, por el otro, el cuadro 16 veces campeón de la Liga MX.

Los informes de la alcaldía indican que el partido se jugará a puerta cerrada y que, ‘Mientras el América no demuestre que su personal esté capacitado, no habrá eventos a puerta abierta’.

Por otro lado, América comunica a sus aficionados cómo se llevará a cabo el proceso de reembolso para los aficionados que compraron boletos, ya sea en la venta en línea o en las taquillas del inmueble.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América vs Pachuca: Así será el proceso de reembolso tras veto al Estadio Azulcrema

El partido se jugará a puerta cerrada | MEXSPORT|