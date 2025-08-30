¡Imbatible! Jimmy Lozano le tiene 'tomada la medida' a André Jardine

Este sábado, el Estadio Ciudad de los Deportes será sede de una nueva edición de la rivalidad entre América y Pachuca, la cual se ha fortalecido en los últimos torneos.

Uno de los elementos más atractivos del compromiso será el duelo en los banquillos, pues enfrentar a Jaime Lozano ha sido todo un reto para el André Jardine. En total, se han visto las caras tres veces, con un saldo favorable para 'Jimmy' con dos victorias y un empate.

IMAGO7

El primer choque se dio en las Semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio. Jardine, al mando de Brasil, se impuso en serie de penales al Tri, pero en tiempos regulares sufrió y no pudo imponerse.

Apenas unos meses después, nuevamente se cruzaron, esta vez en Liga MX, con Lozano al mando del Necaxa y el brasileño del Atlético de San Luis.

IMAGO7

En el Clausura 2022, los Rayos triunfaron sobre los potosinos con un contundente 4-2, y para el torneo Apertura, repitieron la dosis, ahora con un marcador de 2-1.

Tres años después, el técnico sudamericano tendrá la oportunidad de conseguir su revancha y, además, quitarle a Lozano el título del único entrenador mexicano al que no ha podido vencer.

