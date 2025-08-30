¿Guiño a Cruz Azul? Rafael Leao alienta a La Máquina y enciende a la afición: "Firma, no lo pienses"

Desde México hasta Italia. La Máquina ha sido uno de los equipos que mejor trabajo ha hecho las últimas temporadas en México y pese a que el club no ha podido consumar esto con un título de Liga MX, estrellas de nivel internacional saben de la actualidad del equipo, tal es el caso de Rafael Leao, delantero del AC Milan a quien en los últimos días lo han vinculado con Cruz Azul.

|

Todo este revuelo de vincular a Rafael Leao con Cruz Azul comenzó en las redes sociales, pues el delantero portugués y estrella del AC Milan fue captado 'celebrando' un gol de La Máquina y esto genero mucha ilusión en cierto sector de los aficionados celestes.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Rafael Leao comentó la publicación de Luka Romero en donde el mexicano compartió su último gol con Cruz Azul. El portugués solamente escribió: "Daleeeee", pero esto bastó para encender las redes de los usuarios de La Máquina.

¿Guiño de Leao a Cruz Azul?

A pesar de que muchos aficionados de Cruz Azul tomaron esto como un 'guiño' hacía su equipo, la realidad es que el comentario de festejo de Rafael Leao es más por Luka Romero que por el club, Leao y Romero compartieron vestidor durante el fugaz paso del mexicano por el AC Milan, razón por la que crearon una buena relación de amistad y es por eso que el portugués celebra las anotaciones de su amigo que ahora juega en México.

|

Piden a Leao firmar con Cruz Azul

Además de la respuesta de Luka Romero a Rafael Leao, cientos de aficionado de Cruz Azul también contestaron el comentario de la estrella del Milan y de tono de broma pero con cierta ilusión y esperanza, pedían al portugués firmar algún día con Cruz Azul.

"Vente a La Máquina" "Te esperamos" "¿Y si te llama Iván Alonso?", son algunos de los mensajes que se leen en Instagram.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Se despide de La Máquina! Cruz Azul manda refuerzo a Mazatlán