¡Se despide de La Máquina! Cruz Azul manda refuerzo a Mazatlán

Mauro Zaleta se convierte en nuevo jugador de Mazatlán FC, tras concretarse su cesión por un año proveniente de Cruz Azul. El préstamo no incluye opción a compra.
Originario de Tuxpan, Veracruz, fue solicitado expresamente por el director técnico Robert Dante Siboldi, así como por el director deportivo del club sinaloense, Jaime Ordiales, quienes confían en el potencial del jugador.
Aunque Zaleta tuvo participación con el primer equipo de Cruz Azul durante la pretemporada, la llegada de Nicolás Larcamón al banquillo celeste limitó sus oportunidades, lo que abrió la puerta para su salida en busca de minutos.
Su posición natural es la de pivote, aunque también ha demostrado versatilidad como carrilero por izquierda. En Mazatlán, espera consolidarse en la Liga MX bajo la dirección de Siboldi, quien ya lo conoce de etapas anteriores.