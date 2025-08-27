'Gato' Ortiz lanza misterioso mensaje tras polémico arbitraje al América contra Atlas

Los últimos días han sido de mucha polémica dentro del arbitraje del futbol mexicano y una vez más Marco Antonio Ortiz y el Club América fueron los involucrados y ante los señalamientos que recibió el silbante, 'Gato' Ortiz rompió el silencio y dejó un enigmatico mensaje en sus redes sociales.

Marco Antonio 'Gato' Ortiz señala penal para el América | IMAGO7

Por medio de su cuenta de Instagram 'Gato' Ortiz realizó una publicación en la que además de compartir una foto del él pitando en Liga MX, también escribió un mensaje que pareciera una respuesta a todas las criticas que ha recibido en los últimos días, pues el tema central de sus palabras son las opiniones y el desconocimiento.

"Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas. Pocos cuentan con preparación. Y casi nadie Posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento… SIMPLEMENTE eres una persona con una OPINIÓN.”

Publicación del 'Gato' Ortiz | IG: gatillo_dgo

La publicación en poco más de dos horas recibió el 'like' de poco más de mil doscientas personas y a pesar de que el silbante limitó los comentarios, algunos usuarios lograron comentar algún mensaje de apoyo para el árbitro mexicano.

¿Volverá a pitar el 'Gato' Ortiz?

Pese a las criticas y señalamientos que recibió por su polémico trabajo en el Atlas vs América, la Comisión de Árbitros consideró que Marco Antonio Ortiz no hizo un mal trabajo el fin de semana en la cancha del Estadio Jalisco y lo designó para pitar el Santos vs Tigres de la Jornada 7.

'Gato' Ortiz no fue sancionado por la FMF | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuenta regresiva! Sebastián Cáceres tiene pocos días para definir su futuro