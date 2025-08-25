Exárbitro 'defiende' a Gato Ortiz tras polémica en América ante Atlas

El arbitraje volvió a ser protagonista en la Liga MX Apertura 2025, luego de que Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz sancionara dos penales a favor del América en su visita al Atlas durante la Jornada 6, desatando una ola de críticas y debates en redes sociales.

El silbante de 37 años, señalado constantemente por la afición por sus decisiones en partidos de las Águilas, ya acumula seis penales marcados a favor del América en siete encuentros donde ha sido el juez central.

La polémica en el Estadio Jalisco

Durante el duelo disputado en el Estadio Jalisco, Ortiz señaló dos penas máximas a favor del conjunto azulcrema. El primer penal fue por una mano del Atlas dentro del área, decisión que generó opiniones encontradas. El segundo llegó tras una acción sobre Víctor Dávila, la cual muchos consideraron inexistente, pues el atacante chileno provocó el contacto con el defensor rival.

Las decisiones dividieron a los aficionados: mientras seguidores del América defendieron al silbante, otros lo acusaron de favorecer sistemáticamente al club de Coapa.

Fernando “Cantante” Guerrero salió en defensa del árbitro

El exárbitro mexicano Fernando Guerrero, conocido como el Cantante, utilizó sus redes sociales para analizar las jugadas polémicas. En su opinión:

El primer penal estuvo bien señalado por la mano del defensor rojinegro.

El segundo penal sobre Víctor Dávila “NUNCA es penal”, ya que el jugador de Atlas “planta su pie y Dávila provoca el contacto”.

Además, Guerrero aseguró que tanto el árbitro como el VAR omitieron dos penales más a favor del América: uno por 'un golpe imprudente al rostro de Alejandro Zendejas' y otro por 'una clara sujeción a José Zuñiga'

El debate arbitral continúa en la Liga MX

Con estas declaraciones, Guerrero defendió parcialmente el trabajo del ‘Gato’ Ortiz, aunque también señaló errores de criterio y omisiones importantes. La controversia refuerza la narrativa de que cada vez que el silbante pita al América, la polémica arbitral está garantizada.

