Andrés Guardado le dice no a Cruz Azul y prepara su regreso a Europa

Después de jugar un año y seis meses en León, Andrés Guardado ha decidido retirarse del futbol profesional para emprender una nueva aventura en Europa; su esposa, Sandra de la Vega ha anunciado el regreso junto a su familia al 'viejo continente', además, dio una declaración extra que no causa buenas sensaciones en la afición cementera, debido a una decisión del 'Principito'.

El último equipo de Guardado fue León | Imago7

¿A la Máquina? No, gracias

La esposa de Guardado mencionó que recientemente, el 'Principito' había sido buscado por Cruz Azul sin que el cuadro celeste tuviera éxito en podérselo llevar debido a un par de opciones más que rondaban en la cabeza del ahora exjugador.

"A Andrés le ofrecieron ir a Cruz Azul a jugar, le emociono el sentir que un equipo importante en México lo buscara, otra opción era irse a Miami a trabajar y la otra era regresar a Sevilla donde está nuestra casa y Andrés tiene negocios", declaró.

La decisión no era fácil, pues dentro del mundo del futbol, Andrés Guardado ya es considerado un veterano con 38 años, por lo que a final de cuentas, su camino tomó otro rumbo.

El 'Principito' ya no quiso jugar más | Imago7

Los deseos del 'Principito'

Sandra de la Vega también ha afirmado que al tomar la decisión de ser entrenador, Guardado quiso seguir los pasos de su excompañero en Selección Mexicana, Rafa Márquez, ya que después de haberse capacitado en España, fue tomado en cuenta por el Barcelona para actualmente ser el asistente técnico de Javier Aguirre en el Tri.

"Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí, empezamos a buscar casa, colegio… pero en una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del futbol", destacó la esposa del recién retirado.

Guardado busca seguir los pasos de su amigo | MexSport

"En España hay una escuela, en Madrid, donde la gente que tiene ciertos partidos oficiales con su selección puede estudiar ahí. Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores, por eso decide venirse, para obtener el certificado y a ver qué puertas se le abren", concluyó.

